Secretario de Salud de Guanajuato da positivo a COVID

Guanajuato.- A través de sus redes sociales, el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, informó que dio positivo a COVID y que se mantendrá en aislamiento.

“Esta noche me realicé una prueba rápida de rutina y salí positivo al virus Sars-Cov-2. No tengo síntomas y siguiendo los protocolos médicos, me aislaré, y atenderé los asuntos desde mi hogar de manera virtual”, publicó en su cuenta de Twitter.

Este lunes 14 de febrero, el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, estuvo presente en un evento donde convivió con menores en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil.

En el evento, se respetaron las medidas de prevención contra el COVID como el uso de cubrebocas, sana distancia e incluso hubo saludos con los codos para evitar el contacto de manos.

LEE TAMBIÉN: Miércoles aplicarán refuerzo de vacuna COVID a adultos de 30 a 39 años en 30 municipios

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos