Sin vacunarse el 81% de los hospitalizados por COVID en Guanajuato

León, Guanajuato.- El 81% de los enfermos hospitalizados por coronavirus en Guanajuato no están vacunados contra la enfermedad.

Así lo informó Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública del Estado, quien precisó que ayer la entidad reportó 246 pacientes internados por COVID, de los cuales sólo 45 tienen un antecedente de vacuna, es decir, apenas el 18%.

"Por eso es muy importante dar este mensaje de que a pesar de estar vacunado y tener el esquema completo, independientemente la población se debe seguir cuidando, usando el cubrebocas, mantener la sana distancia, usar gel antibacterial y abrigarse bien por la disminución de temperaturas", enfatizó esta mañana en entrevista para TV4.

LEE ADEMÁS: VIDEO Destacan que vacuna contra COVID protege de casos graves y la muerte.

También detalló que de los 246 hospitalizados, 185 están sin ventilador y 61 están conectados a un ventilador mecánico, por lo que recalcó que es importante informar a la población que sigue habiendo casos de pacientes hospitalizados.

El funcionario estatal agregó que una parte importante que la Secretaría de Salud de Guanajuato también mide es cuántos pacientes hospitalizados están o no vacunados contra la COVID, pues a pesar de que la inmunización ayuda a disminuir la enfermedad grave y el riesgo de morir no se deben dejar de lado las medidas sanitarias.

La vacuna ayuda mucho a disminuir los riesgos de cuadros graves y fallecimientos, no debemos de dejar de lado que no es infalible y que no porque ya se está vacunado aún con esquema completo no se pueda alguien contagiar o reinfectar.