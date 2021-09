Suman 630 casos de COVID en escuelas de Guanajuato 

Guanajuato.- Desde que inició el ciclo escolar hasta la fecha, en las escuelas de Guanajuato se han registrado 630 contagios de COVID entre alumnos, maestros y personal administrativo en escuelas del estado.

El secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza indicó que los contagios han sido en sólo 433 escuelas, lo que significa un 1.5% de contagios de la población total.

Resaltó que a lo largo de las semanas el número de alumnos que han regresado a clases en modalidad presencial o híbrida ha incrementado hasta llegar al 87.5%. Solamente 12.5% de los estudiantes aún están tomando clases en formato virtual.

“Vamos muy bien en el sentido de ir ganando lo que queríamos que es confianza de la ciudadanía, de los padres de familia, de los maestros, de los alumnos. El entusiasmo ayuda mucho a lograr que las comunidades se organicen”, dijo.

Agregó que en la última semana los estudiantes en clase aumentaron a cerca de 60 mil, “se van animando lo que sucede en la práctica, los padres se comunican cómo se han sentido y a partir de esa sensación es que se animan a regresar a las aulas”, subrayó.

Hernández Meza aseguró que las guías de salud han sido un instrumento muy valioso, además de la responsabilidad de los padres y anticipó que el documento continuará vigente en las escuelas.

No se han registrado contagios dentro de las escuelas

El funcionario estatal celebró que no se ha dado ningún contagio dentro de las mismas escuelas y que ya no se ha tenido que cerrar ninguna, pues además el protocolo no lo contempla así.

“Se cerraron dos escuelas cuando arrancó el proceso el 31 de agosto, las autoridades educativas creyeron que era lo más conveniente. Cuando se hace la revisión por parte de la Secretaría de Salud se determinó que se cierra solamente el grupo, que es lo que estamos haciendo, cerrando los grupos, mandándolos a cuarentena”, añadió.

Finalmente, el funcionario dijo que pese al regresó a clases los robos en escuela han continuado, aunque la recurrencia de estos eventos disminuyó considerablemente.

Hasta el momento, la SEG ha invertido 218 millones de pesos en la restauración de escuelas saqueadas y en acciones de mantenimiento para otras que estaban deterioradas. En total se intervinieron 600 centros educativos.

MCMH

