Temen que aumento de contagios de Ómicron afecte a personal de salud en Guanajuato

León, Guanajuato.- El director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), ubicado en León, el médico Juan Luis Mosqueda Gómez, alertó que un problema con la entrada de la variante Ómicron y la gran cantidad de contagios en tan poco tiempo, es el ausentismo laboral e incluso del personal de salud.

“Esto genera ausentismo laboral, cada vez están llegando más personas a hospitales. Se genera desequilibrio entre los que buscan atención y los que brindan atención; se está enfermando el personal de salud. Tendremos que cancelar cirugías y otros servicios. El impacto va mucho más allá de la gravedad de los casos”, expuso durante una conferencia sobre “¿Qué hacer en esta nueva ola?”.

Mencionó que si bien la oleada de contagios es vertiginosa, no se ve reflejado en el número de fallecidos como pasó con la variante Delta y otras.

No obstante el riesgo no está solamente en muertes y hospitalizados, sino en un ausentismo general.

“Ha cambiado todo porque ya muchas personas están vacunadas, con esquema completo y eso ha ayudado mucho. Pero no es momento de confiarse aunque se trate de una variante más leve ”, subrayó el especialista.

Pidió también aplicarse las vacunas como lo determinan las autoridades, pues hay personas que se han vacunado hasta seis veces y con diferentes marcas.

“Sé de un maestro que me dijo que recibió la primera vacuna de Cansino, y luego por la edad viajó a Estados Unidos, se aplicó las dos dosis de Pfizer y finalmente la segunda para maestros de Moderna, y me preguntaba si estaba bien. Creo que no le va a pasar nada, pero esto es ya un relajo”, señaló el doctor .

Señaló que es seguro hacer combinaciones de vacunas, pero respetando los tiempos.

“Las dosis tienen que tener separación de tiempos, por ejemplo la Pfizer 18 ó 21 días después de aplicarse la primera; el aplicarla en corto tiempo no funciona”.

Añadió en la conferencia que muchos anhelan el fin de la pandemia, pero esto va para largo, “y es todo un tema, con un montón de dudas”.

