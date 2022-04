León, Guanajuato.- La Secretaría de Salud del Estado (SSG) informó que un total de 4 mil 706 menores de edad de entre 5 y 11 años, están listos para ser vacunados contra COVID en Guanajuato luego de que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avalara el uso de emergencia de la vacuna Pfizer.

PAN y el PRI, que también presentaron amparos, señalaron que es urgente que el Gobierno federal ya compre y distribuya la vacuna para que cumpla con la orden de los jueces.

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó que hay 827 amparos para 4 mil 706 menores en ese grupo de edad y confirmó que la Cofepris ya autorizó y liberó la vacuna Pfizer, pero el Gobierno federal no la ha comprado, así que seguirá la espera.

"La validación de Cofepris no está relacionada con el abasto de vacunas; una cosa es que lo autorice y otra que la Secretaría de Salud Federal compre las vacunas y las distribuya, y no se ha llegado a eso, no hay vacunas”, informó la SSG.

COVID en Guanajuato: Pide el PRI vacunas

El PRI informó que el Gobierno federal debe cumplir con las órdenes de los jueces.

“Ya no hay pretexto, los abogados del Gobierno federal en su litigio contra la niñez mexicana argumentaron que la Cofepris no había autorizado la vacuna, por lo que solicitaremos de inmediato se fije la fecha de vacunación para salvaguardar la salud de los menores amparados”, dijo Hilda Ramírez, secretaria de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil del PRI de León.

Manifestó que el PRI amparó a un total de 2 mil 815 familias, lo que representa a un poco más de 3 mil menores de edad que deberán ser vacunados próximamente.

Ayer, en la “mañanera” el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la vacunación a menores contra el COVID, dijo que el próximo martes dará a conocer detalles sobre esta vacuna.

COVID en Guanajuato: Anuncian autorización

El titular de la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS), Natán Enríquez, firmó el memorándum número COFEPRIS-CAS-SEFM-2144-2022 de fecha 4 de marzo, en el que se da cuenta de la autorización de la vacuna para menores de 5 a 11 años, aunque la dependencia aún no emite algún oficio o comunicado al respecto.

Ante estos hechos, el Comité Municipal del PRI en León a través de su presidente, Juan Pablo López, consideró que es inaceptable que la Cofepris haya guardado este vergonzoso silencio y sea hasta ahora que se da a conocer que se ha aprobado la vacuna, gracias a los medios de comunicación, explicó.

