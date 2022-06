Las vacunas anti COVID no son para no enfermarse, son para no morirse, afirmó el infectólogo Alejandro Macías Hernández.

El también infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020, Francisco Moreno, coincidió con el doctor Macías y enfatizó lo importante que han sido las vacunas para controlar esta enfermedad, "que de otra forma creo que tendríamos muchos más fallecidos", opinó.

En la última charla virtual del espacio TecSalud ambos especialistas celebraron que, aunque tarde, el Gobierno Federal abrió el registro para vacunar contra el COVID a niños de entre 5 y 11 años, y aseguraron que la vacuna de Pfizer es segura de aplicarse en la población infantil.

Moreno recordó que en otros países la vacunación anti COVID en menores inició hace 6 meses, y este miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sugirió que la vacunación se abra también para niños de entre 6 meses y 5 años.

Es una magnífica noticia la que recibimos el martes acerca de que se abre la vacunación para niños de entre 5 y 11 años en el país, por cierto la FDA sugirió que se abra la vacunación para niños de entre 6 meses y 5 años ya sea con la vacuna de Pfizer y Moderna, parece que se van a aprobar las dos, lo que también es una excelente noticia", expresó.

El infectólogo Alejandro Macías sostuvo que uno de los beneficios de vacunar a los niños contra este virus es que se disminuye el riesgo de tener complicaciones y la transmisión se hace más difícil.

"Es verdad que los niños tienen menor proporción de complicaciones, cada niño se va a beneficiar porque es una vacuna segura, pero a nivel de la salud pública supimos desde los inicios de la pandemia que no vamos a lograr la inmunidad de rebaño definida en el momento que el virus deja de transmitirse porque mucha gente tiene inmunidad.

Ya sabemos que este virus no se comporta así y que va a seguir cambiando, lo que sí vamos a tener es una pared inmunológica, este concepto se desarrolló en Inglaterra y se refiere a que la sociedad tenga cada vez más inmunidad y que le pongamos una pared al virus. No va a dejar de transmitirse pero le estamos haciendo más difícil la transmisión", explicó.

Añadió que con la vacunación se tiene más inmunidad en la población y de esa manera se ha logrado que el virus no sature de nuevo los hospitales y que no afecte otra vez la economía.

"Estoy de acuerdo en que es una muy buena noticia que se vayan a vacunar a los niños, en el futuro también tendremos que vacunar desde los bebés de 6 meses como ya va a empezar a hacerse en otros países", apuntó.

Piden no minimizar quinta ola

Ante un incremento considerable de los contagios diarios que reportan autoridades de Salud, la quinta ola de COVID es intensa en México y no se debe minimizar, por lo que especialistas llaman a no relajar las medidas sanitarias.

El médico Francisco Moreno señaló que se ha visto un aumento de casos de coronavirus en la consulta externa, algunos en pacientes que están sufriendo segundas y terceras infecciones de la enfermedad.

Es interesante ver que hay pacientes que tienen una tercera reinfección de la enfermedad, pero afortunadamente muchas menos hospitalizaciones que lo que vivimos en la segunda ola de la pandemia en diciembre del 2020 y enero y febrero del 2021 que fue una ola catastrófica donde sí hubo mucha hospitalización, saturación y fallecimientos", lamentó.

Alejandro Macías Hernández reconoció que los servicios hospitalarios como urgencias y terapias intensivas no están saturados, lo que demuestra que esta quinta ola está siendo más leve, "pero no se puede minimizar y el mensaje debe de ser que esto no se ha terminado y que va a continuar", subrayó.

