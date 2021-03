San Felipe Torres Mochas, Guanajuato.- Candelaria y 'Pepon' fueron hospitalizados por COVID en un hospital de León y desde ahí planeaban festejar sus 61 años de casados, pero uno de ellos murió.

En octubre de 2020 José González y María Candelaria Pérez compartieron parte de su historia para periódico AM mientras batallaban contra la mortal enfermedad en el Hospital Móvil de Atención al COVID-19 de León.

Sin embargo, después de varios días, el 28 de octubre, ella regresó a su casa en la comunidad de San Juan de Llanos en San Felipe a bordo de una ambulancia, su esposo en una carroza fúnebre.

¿Dónde está mi Pepón? ya no lo he visto” pregunta a veces María Candelaria entre los episodios de pérdida de memoria que a veces le aquejan.

A lado de la cama de “Mamá Cande” como le dicen en su casa, un tanque le suministra oxígeno constantemente a través de una cánula nasal.

La cuarta de sus hijas, María de Socorro es quien permanece con ella en la casa que con sus propias manos había construido Pepo y fue quien recibió a AM.

Entre las imágenes de santos que Pepo había narrado que tenía su cuarto, ahí estaba ahora “su güerita”, Cande, ocupando el lugar en la orilla de la cama en el que antes estaba su esposo.

Desde que me vine de allá no he podido ver la mía, les he dicho que me lleven a ver a mi pepo”, narró Cande.