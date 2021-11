Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó la muerte de 17 guanajuatenses por COVID en las últimas 24 horas, además de que se registrarpn 348 nuevos contagios y hay 156 personas hospitalizadas por esta enfermedad.

El reporte diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato detalló que las 17 muertes fueron de habitantes de 7 diferentes municipios; donde fallecieron más personas fue León (7), seguido de Celaya (5). Los demás decesos fueron de pobladores de Acámbaro, Purísima, San José Iturbide, San Luís de La Paz y Tarimoro.

Los fallecidos eran personas de entre 38 y 89 años, entre ellos 12 que no tenían ninguna vacuna o no habían completado su esquema de vacunación, y sólo 2 de ellos no tenían ninguna enfermedad que agravara su padecimiento de COVID.

Tomando en cuenta estas muertes, Guanajuato ya suma 13 mil 91 muertes a causa de COVID desde el inicio de la pandemia.

León también encabeza contagios

En cuanto a los nuevos contagios, se indicó que en las últimas 24 horas se detectaron 348 contagios en 37 municipios; en los que se confirmaron más casos fueron León (136), Celaya (47), Irapuato (27), San Felipe (12) y Cortazar (12).

Con estos nuevos contagiados en Guanajuato se han confirmado 191 mil 221 contagios de COVID durante la pandemia, de los cuales ya se recuperaron 175 mil 669.

Por ahora hay 2 mil 732 enfermos de COVID que tienen síntomas y pueden contagiar, es decir, casos activos. Además hay 686 posibles contagios que están esperando confirmación.

En los hospitales del estado hay 156 personas internadas con diagnóstico positivo de COVID y 87 de ellos están usando un ventilador mecánico para poder respirar, es decir, están en condición crítica.

