León, Guanajuato.- Una joven de 25 años, originaria de Salamanca está entre las 19 víctimas por COVID en Guanajuato que este martes reportó la Secretaría de Salud.

Trascendió que la mujer no estaba vacunada contra el virus y no padecía otras enfermedades; también se precisó que 16 de las personas fallecidas no estaban vacunadas contra COVID.

Igualmente se detalló que tenían entre 25 y 84 años y que 13 tenían otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular, tabaquismo e insuficiencia renal.

COVID en Guanajuato: Enferman mil 954

En cuanto a los nuevos contagios se informó que se confirmaron mil 954 en 43 municipios, los que concentraron el mayor número son:

León (745)

Irapuato (351)

Guanajuato capital (148) y

Celaya (123).

Guanajuato suma hasta este martes 237 mil 977 contagios confirmados, 14 mil 174 defunciones, 208 mil 855 personas recuperadas, mil 267 casos están en investigación y 14 mil 946 son casos activos.

Finalmente se informó que son 435 los pacientes internados por infección respiratoria aguda, de los que 205 son confirmados de COVID en Guanajuato, de éstos, 138 están graves, 36 en estado crítico o intubados y 31 estables.

