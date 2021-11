León, Guanajuato.- Para expertos en salud no será una sorpresa que se reactive el COVID en México a un nivel mayor o que incluso empiece a circular con otros virus como el de la influenza.

LEE TAMBIÉN: ¿Influenza o COVID? Te decimos cómo distinguirlos

Sin embargo, los infectólogos Alejandro Macías Hernández y Francisco Moreno reconocieron que, aunque a una magnitud menor a las anteriores habrá una cuarta ola de COVID en México.

Que vayamos a tener una cuarta ola tipo las olas de Europa, por ejemplo u otras, a mí me parece que eso es menos probable, si va haber actividad regional, local incrementada aquí y allá.

"Pero que tengamos otra vez un gran brote por una nueva variante que va a llegar a sustituir a las variantes anteriores, a mí me parece que eso es poco probable por un hecho que me parece contundente, estamos en México saliendo de un intenso castigo por la variante Delta", subrayó el infectólogo Alejandro Macías.

Señaló que en México la variante Delta dejó una población parcialmente inmunizada y esto sumado a la vacunación pone al país en una situación relativamente ventajosa.

Esta variante (Delta) pegó duro en México, la mortalidad no fue peor porque ya había mucha gente vacunada y es claro en todo el mundo que es poco probable que haya otra variante del virus en el futuro porque ninguna es más poderosa que la variante Delta", indicó.

TE PUEDE INTERESAR: B.1.X., la nueva variante COVID que ya infectó en Francia y ha sido detectada en otros países

COVID en Guanajuato: Habrá cuarta ola de Coronavirus en México

El médico internista e infectólogo, Francisco Moreno afirmó que sin duda habrá una cuarta ola de COVID en México y consideró que en las últimas semanas la vacunación se ha descuidado.

Creo que en México se está apostando mucho a la inmunidad generada por la enorme cantidad de infectados que ha habido, me da la impresión de que en la estrategia de vacunación se piensa que ya se hizo suficiente."

Y realmente el 50% de la población mundial no está protegida, ya sea por edad, porque no se quisieron vacunar o porque todavía no reciben la segunda dosis", recalcó.

ADEMÁS: Reportan más de 50 mil contagios en un día, aplican nuevas medidas sanitarias

Finalmente, dijo que también es importante recordar que la inmunidad adquirida por las vacunas se pierde en determinado tiempo, pues estudios de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido han demostrado que las vacunas también tienen un tiempo de protección que gradualmente se empieza a perder.

AM

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos