Carlos Arce sobre proceso de expulsión del PAN en su contra: ‘Voy a dar la batalla’

Guanajuato.- Carlos Arce Macías se presentó este viernes a la audiencia a la que fue convocado por el proceso de expulsión que le sigue su partido, el PAN, y sostuvo que si procede la consigna de echarlo, defenderá en los tribunales su derecho a la libre expresión.

“No, en lo absoluto, voy a dar la batalla”, respondió al término de la audiencia ante la pregunta de AM de si pensaba renunciar a su partido y no esperar a una expulsión.

El panista ex legislador local y federal, Carlos Arce, mencionó que su defensa está lista para argumentar ante los tribunales electorales, si así se hace necesario.

El objetivo en esa instancia es poner a juicio de los magistrados la definición entre derecho de expresión y opinión contra la lealtad a los partidos políticos y su dirigencia.

Yo le diría a los panistas que hay que defender este derecho a la libertad de pensamiento, de opinar, y muy importante, de difundir nuestro pensamiento”, dijo.

PAN inició un proceso de expulsión en contra de Carlos Arce Macías por criticar algunas de las acciones del alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña y llamar a no votar por su reelección.

Audiencia de Carlos Arce fue privada

La audiencia fue privada. No se presentó ningún integrante del órgano que está solicitando su expulsión, es decir, de la Comisión Permanente del PAN Estatal.

De la Comisión Auxiliar de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Estatal del PAN solamente asistió quien condujo la audiencia, el secretario técnico, Juan Gustavo Estrada López, y un asistente.

LEE TAMBIÉN: PAN de Guanajuato prepara expulsión de 65 militantes entre ellos Carlos Arce

A Carlos Arce Macías se le permitió estar acompañado de quien lleva su defensa legal, Juan Antonio García Villa.

Carlos Arce llegó a la cita a las 10:03 de la mañana y terminaron a las 12:35 de la tarde.

Al salir Carlos declaró: “Fue un asunto de mucha hostilidad, no esperábamos un muy buen trato, hosca, al principio muy, muy tirante. No acudió la Comisión Auxiliar de Orden (del PAN Estatal), únicamente estuvo el Secretario Técnico que dijo que con él era suficiente. Se presentaron las pruebas, se hicieron los alegatos.

“Mi conducta no es una que pueda reclamar una sanción como la expulsión, pero aquí se está intentando una expulsión por consigna, da mucha tristeza”.

A nivel partido político el militante comentó que nunca antes se había visto el intentar sancionar a militantes por sus publicaciones en Facebook y otras redes sociales. “Si se quejan de la 4T empiezan a ser unos buenos imitadores de ellos”.

Mientras que en los funcionarios públicos emanados de este partido, agregó, no se advierte una disposición democrática, abierta a tratar los problemas del gobierno.

LEE TAMBIÉN: Gómez Morín y Medina Plascencia defienden a Arce contra expulsión del PAN

Impugnan el proceso

Juan Antonio García Villa, el defensor de Arce Macías, fue Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Senador, Subsecretario de Economía.

Explicó que de entrada impugnan el procedimiento pues está basado en lineamientos que no están vigentes, fueron acordados por la Comisión de Orden Nacional, que no tiene facultades reglamentarias, en mayo del 2016 de una manera transitoria, en tanto que se atendía a lo que dicta la reforma política del 2014.

Calificó como “muy lamentable”, que un procedimiento disciplinario que debe servir para evitar que pillos y sinvergüenzas se apoderen del partido, se usen a la inversa.

“Pero no para que un procedimiento erróneo, omiso, con lagunas, se aplique a quienes no se debe, y menos por el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho a opinar, de expresión. Y además en defensa del partido porque no lo hizo para atacar, fue para defender el partido, su tradición y sus valores”, opinó.

Y cuestionó que, según dichos del Secretario Técnico en la audiencia, la Comisión Auxiliar pretenda dar una sentencia, cuando no tienen facultades para ello. Su tarea es en apoyo a lo que tendrá que decidir la Comisión de Orden del PAN nacional.

Además, anotó el abogado defensor, suponiendo sin conceder que debiera de proceder una sanción, en ningún lado está sustentando que debe ser una expulsión.

MCMH



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos