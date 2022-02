Guanajuato.- En un acto pocas veces visto en esta Legislatura, los diputados locales del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM se unieron para cuestionar, de manera indirecta, la revelación que hizo Andrés Manuel López Obrador al publicar en su conferencia mañanera el sueldo del periodista Carlos Loret de Mola el 11 de febrero.

Y es que hoy presentaron y aprobaron un exhorto a los titulares de cuatro organismos federales para que establezcan las medidas preventivas y correctivas pertinentes para proteger los datos personales de los contribuyentes.

El exhorto va dirigido al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Pues consideraron que en ese acto en Palacio Nacional se violentaron derechos humanos del periodista titular de la plataforma de noticias Latinus.

El diputado panista Rolando Alcántar Rojas, quien presentó el punto, recordó que en el momento en que un servidor público asume el cargo, se obliga a acatar la Constitución y las leyes.

Carlos Loret de Mola: “El periodismo es atacado”

“No es Loret, no es Víctor Trujillo, no es Jorge Ramos, es el periodismo el atacado”, sostuvo Rolando Alcántar Rojas.

Recordó que en caso de que una autoridad sepa de hechos presuntamente constitutivos de delito, se tiene a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue.

“Es un hecho lamentable que al tratar de establecer una transformación de tipo ideológica, se utilice para atacar a los ciudadanos”, afirmó sobre la conducta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Llamó a defender el equilibrio de poderes y que es el momento para poder respaldar a las instituciones que todos los mexicanos hemos construido.

A favor habló Alejandro Arias Ávila, coordinador de la fracción del PRI, quien señaló que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida por las leyes en la materia.

Destacó que el artículo 5 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública ninguna persona será objeto de inquisición judicial. Y a pesar de ello, el Presidente de la República divulgó salarios de un particular, y de que carece de facultad para divulgar información personal.

Y por lo tanto, es motivo de sanción el incumplimiento de esta ley la divulgación de información personal.

Pues recordó que sólo las percepciones de los funcionarios son materia de esta ley, es decir, que sólo estos salarios pueden hacerse públicos.

Alejandro Arias Ávila refirió que el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales dice que para divulgar información de personas físicas se requiere autorización expresa de dichas personas.

“El Presidente tiene la obligación de respetar estos derechos no sólo de Carlos Loret, sino de todos los periodistas”, destacó.

Consideró que el Presidente de la República podría estar cometiendo el delito de ejercicio ilícito del servicio público, establecido en el Código Penal Federal. Aunque no puede ser castigado por esto porque goza de inmunidad constitucional, lo que no hace que no haya cometido tal delito y que no haya violado los derechos humanos de este periodista.

En defensa de AMLO, el diputado de Morena Cuauhtémoc Becerra consideró que la propuesta del bloque partidista carece de congruencia con el actuar político de quienes la promueven.

“El hecho no es una presunta violación a los derechos humanos, sino la coalición contra la transformación de un proyecto político.

“Este acuerdo sobredimensiona que en realidad es la exhibición de un personaje que bajo la apariencia de periodista se ha dedicado a hacer política con recursos públicos de dudosa procedencia”, expresó.

Y remató su intervención: “Es un honor estar con Obrador”.

El también morenista Ernesto Prieto Gallardo calificó a Carlos Loret de Mola como “un pseudo comunicador. Basta darse cuenta de que todo el contenido de este personaje se centra en el presidente de la República, está obsesionado.

“Es un mercenario de intereses económicos y políticos muy oscuros”

La priista Ruth Tiscareño dijo que es muy lamentable que la Presidencia de la República se encuadre en este tipo de conductas. Y el ir en contra de un periodista, evidencia la necesidad de los legisladores de constituirse en garantes de los derechos de los ciudadanos.

