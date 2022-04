Guanajuato capital.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respaldó por enésima ocasión al Fiscal General del Estado Carlos Zamarripa Aguirre para que continúe en ese cargo.

“Que Carlos es muy técnico para dar explicaciones, que si no es bueno para dar entrevistas, que si es muy soberbio".

El trabajo del Fiscal es procurar justicia. Y en eso, Carlos, sigues contando con mi respaldo para seguir en la Fiscalía del Estado de Guanajuato”, afirmó después de la presentación del informe anual 2021 de Carlos Zamarripa.

“Señor Fiscal, te felicito. Felicito a tu familia. Tus 28 años en la Fiscalía te respaldan. Tus 10 años de Fiscal te respaldan”.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Estas palabras soltaron un sonoro aplauso por parte de los invitados que llenaron el auditorio del edificio de la Fiscalía General del Estado.

El Gobernador se refirió al procurador de justicia guanajuatense con las mismas palabras que él le dijo a su esposa cuando asumió la gubernatura:

“No venimos por aplausos, si hubiera me hubiera metido al circo, de payasito. Pero hacerlo correcto a veces implica críticas y molestar a personas. Eso se llama Estado de Derecho. No esperemos los aplausos. No venimos para pasar la historia, eso es para los ególatras.

Los que de verdad somos servidores públicos venimos a hacer lo correcto. Para que un empresario pueda levantar el vuelo y exportar sus productos, que quien va manejando tenga carreteras bien pavimentadas y no sufra un accidente por un bache”.

Aunque Rodríguez Vallejo también concedió. Admitió que de las críticas él siempre les da la bienvenida, aún de las que ofenden, pues consideró que tienen cierta razón y porque las críticas pueden tener una gran área de oportunidad.

Felicitó a todos los empleados de la Fiscalía

Después de reconocer y felicitar el trabajo de todos los empleados de la Fiscalía, el Gobernador les aseguró: “Cuentan con el apoyo del Gobierno de Guanajuato para seguir siendo la mejor Fiscalía del país”.

Y es que destacó que debe verse el lado humano de los resultados que ellos obtienen. “Ese rostro humano de persona que son como nosotros”.

“Imagínense reencontrarse con un hijo secuestrado durante días, semanas o meses”.

Y también la recuperación del patrimonio que ha costado horas y horas de trabajo o que los dejen de molestar un grupo delictivo.

“La Fiscalía del Estado de Guanajuato es la mejor Fiscalía del país. Pero tenemos que seguirla humanizando. Tenemos que poner por delante el respeto al trabajo de la persona”, pidió.

El titular del Ejecutivo dijo que sabe de las cargas de trabajo del personal, pero por eso se ha aumentado la asignación presupuestal.

Éxito en detención de delincuentes ha originado problemas

El Gobernador reiteró que durante este sexenio se ha logrado llevar a más del doble de grupos delincuenciales que en el sexenio anterior.

Pero reconoció que esto les ha generado programas graves, que es la saturación de los penales y el aumento de la carga de trabajo de los jueces penales, que ha tenido más de 100% de incremento por audiencias penales.

“El tema de seguridad no se puede politizar porque tenemos que trabajar en equipo, no se trata de repartir culpas. Es un problema de los Alcaldes, no sólo es un problema del Gobernador, es un problema de todos”.

Reiteró también que el año pasado se tuvieron mil homicidios menos respecto al año anterior.

Y que fuimos el Estado que más armas incautó con mil 900, después del Estado de México.

“Que nos falta mucho, sin duda, que no podemos echar campanas al vuelo. La delincuencia no descansa”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Diego Sinhue 'limpieza' constante en los C4 de Guanajuato

TAMBIÉN PUEDES LEER: Traicionan a policías en centros de control de Guanajuato, filtan su información

AM