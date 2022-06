Villagrán, Guanajuato.- Dos accidentes en la carretera Querétaro-Salamanca causaron pánico entre los conductores que circulaban por la zona, ya que pensaban que se trataba de un asalto a vehículos e incluso lo denunciaron de esa forma en redes sociales.

Los hechos ocurrieron antes de las 8:00 de la mañana de este viernes en el tramo ubicado cerca de la comunidad San Salvador Torrecillas, perteneciente al municipio de Villagrán.

En el primer hecho, un tractocamión rojo chocó contra un muro de contención y terminó volcado con dirección a Celaya. No hubo lesionados de gravedad pero debido al accidente se cerró la circulación en la carretera.

El segundo hecho ocurrió minutos después sobre la misma autopista, donde se registró un choque entre tres vehículos, el cual dejó solo daños materiales.

Las unidades involucradas fueron una Chevrolet Trax LT roja, un Renault Kangoo blanco y una Toyota Sequoia blanca. Hasta el momento se desconoce la mecánica de la situación.

Luego del impacto, los ocupantes de uno de los vehículos salieron de manera precipitada de la unidad para abandonarla.

Cierre de carretera desata pánico en redes

La lenta circulación por la volcadura, el choque entre los tres autos y los hombres que bajaron de una de las unidades causaron una psicosis masiva entre el resto de los conductores en la carretera.

En redes sociales comenzaron a circular videos señalando que se trataba de un asalto a los autos parados en la Querétaro-Salamanca.

"Es un robo masivo, nos están robando aquí en la carretera, son varias camionetas y están bajando a todos los conductores, no me puedo mover para ningún lado así que creo que me va a tocar también. A unas muchachas ya las bajaron, están todas espantadas (...) traen armas", se escucha en uno de los videos, pero hasta ahora esta versión no ha sido corroborada por las autoridades.

Además comenzaron a circular audios alertando a la gente de no pasar por la carretera debido a que estaba ocurriendo este problema.

Hasta el momento, las autoridades no tienen ninguna denuncia por robo en la zona.

MCMH