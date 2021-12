Guanajuato.- Las senadoras morenistas por Guanajuato, Martha Lucía Mícher Camarena y Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, promovieron un punto de acuerdo para llamar a comparecer ante el Senado al fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, para que explique las razones por las que dejó libre al diputado electo panista Jorge Romero Vázquez al reclasificar el delito por el que se acusaba de violación a abuso sexual.

“Que ofrezca explicación a la víctima y a la sociedad en general, el por qué aceptó primero la imputación del delito de violación por el cual fue vinculado a proceso Jorge Romero Vázquez y posteriormente terminó por reclasificar el delito de abuso”, señaló Malú Mícher en conferencia de prensa desde el Senado de la República.

El 31 de agosto el diputado federal electo por el distrito 09 en Irapuato y ex director general del Instituto de la Juventud Guanajuatense Jorge Romero había sido vinculado a proceso penal y encarcelado por presuntamente violar a la ex reina de Irapuato, Regina Irastorza Tomé.

Sin embargo, el pasado 26 de noviembre salió de prisión para enfrentar el proceso penal en libertad, luego de que la Fiscalía de Guanajuato tramitara la reclasificación del delito de violación por el de abuso sexual.

Malú Mícher agregó que pese a existir la presunción del delito, se debe anteponer a la víctima y a las pruebas que ella dé para juzgar al implicado.

“También a comparecer al Senado para que exponga (el Fiscal) la soberanía de los argumentos en los que se basó para reclasificar el delito a abuso sexual. No fue abuso, fue violación. Exhortar al Poder Judicial a que en los casos de delitos por violencia contra las mujeres, apliquen un protocolo para juzgar con perspectiva de género”, dijo.

Caso Jorge Romero: Teme presunta víctima por su vida

Las senadoras de Morena se presentaron acompañadas de María José Velázquez Navarro, la otra joven que acusa al diputado de violación.

¿Dónde está la Fiscalía de Guanajuato imputando a esta persona con su grado de participación? También fue parte en el delito cometido contra Regina”, señaló Mícher.

María José habló sobre la inseguridad que siente tras haber denunciado a Jorge Romero y señaló como cómplice del delito a Julio César, chofer del diputado desde el año 2017.

“Fui víctima de una agresión sexual por parte de Jorge Romero Vázquez en presencia de su chofer el 7 de noviembre del 2017, quiero hacer responsable a Jorge Romero de cualquer situación que me acontezca a partir de que empecé a hablar, y a la Fiscalía porque no está resolviendo mi caso y lo está dejando libre, también sería responsable si me sucede algo”, sentenció María José.

Por su parte, la senadora Antares Vázquez Alatorre señaló la falta de rendición de cuentas por parte del fiscal Carlos Zamarripa, pues supuestamente está protegido por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Exhorto al ‘Fiscal Carnal’ a que explique qué ha hecho, pues desde el Congreso del Estado a cargo de diputados locales no lo ha hecho, porque allá tiene la protección del Gobernador y no sabemos quién protege a quién, o comparece de manera muy tranquila y a gusto. Mediante este punto de acuerdo presentado, estamos llamando a que venga a entregar cuentas”, dijo.

También llamó a las abanderadas azules “fakeministas”, para que ahora sí “respalden a las víctimas reales de abuso y no sólo a las compañeras de partido”.

Dalia Ramírez Delgado, abogada de María José, invitó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a que “intervenga para que también las panistas senadoras de otros partidos se sumen a esta situación crítica que a todas las mujeres nos duele, porque tenemos en Guanajuato impunidad”.

Desmiente favorecer a Jorge Romero

El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, negó que esté protegiendo al diputado electo Jorge Romero Vázquez, acusado de violación.

Además, señaló que él está dispuesto a comparecer ante el Congreso del Estado.

Ayer los diputados locales de Morena, Ernesto Millán Soberanes y Alma Alcaraz Hernández, presentaron ante la Junta de Gobierno la solicitud de comparecencia del fiscal Carlos Zamarripa.

Si es que me cita la Junta respectiva, por supuesto que tendremos que hacerlo”, dijo.

Sobre el caso de la presunta segunda víctima del diputado, María José Velázquez Navarro, el Fiscal comentó que todos los casos están avanzando e integrándose.

“El revelar los datos que están dentro de una carpeta es una responsabilidad de mi parte, sin embargo, pues si ellos como víctimas lo están llevando a cabo, pues adelante, ya se juzgará por quien quieren ellos de manera pública”, comentó.

Rechazó que la Fiscalía esté favoreciendo a Jorge Romero, pues es un caso que está escrupulosamente integrado.

