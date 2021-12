San Miguel de Allende, Guanajuato.- La familia de Leonardo Reyes Cayente, el joven migrante que fue asesinado por agentes estatales hace ya tres años en San Miguel de Allende, no descansará hasta que se haga justicia.

“Se cumplen tres años y no hay justicia. Los ministerios públicos y jueces de Guanajuato han encubierto a los asesinos. Ya no creo en la justicia de Guanajuato y todos los que quieran venir en diciembre del otro lado tienen que cuidarse de estos policías para que no les pase lo que a Leo”, expresó a AM Guadalupe, la madre.

“Como la mamá de Leo ha dicho, que no va a descansar hasta que se haga justicia, nosotros como sus abogados haremos lo que nos queda jurídicamente, si es necesario hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos”, señaló en entrevista el abogado de la familia, Juan José Padierna Salazar.

El jueves pasado solicitaron formalmente ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, la atracción del caso del migrante Leonardo Reyes Cayente.

Buscan que se eche abajo la resolución de la Fiscalía General del Estado que archivó el asunto justificando supuesta legítima defensa de los policías estatales.

“Estamos con esa esperanza de que sea atraído por esa Fiscalía, y si no es así, seguiremos luchando con amparos, en primera, para que el recurso sea admitido, es en lo que estamos; una vez admitido, lo más probable si se desahoga esa audiencia es que la Juez diga lo mismo que la Fiscalía, que hay legítima defensa.

“De ahí vamos a presentar otro amparo y hasta donde lleguemos, incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amerita que sea revisado”, puntualizó.

Al mismo tiempo están a la espera de que la siguiente semana el Tribunal Colegiado Penal de Circuito con sede en Guanajuato resuelva sobre su amparo en revisión, luego de que una Jueza Federal tampoco diera trámite a la demanda de amparo por un formalismo legal de que supuestamente la defensa no acreditó la representación.

Lo que pedimos es que se entré al fondo del asunto”, insistió.

LEE TAMBIÉN: Exigen justicia para Leonardo Reyes durante evento del Día del Migrante

Caso Leonardo Reyes: Tres años y no hay justicia

El 13 de diciembre del 2018, Leo, de 23 años, quien llegó de los Estados Unidos para pasar el fin de año con su familia en San Miguel de Allende, salió para buscar un sitio con señal para hablar con su novia, y fue asesinado en el cerro de La Caseta por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes argumentaron que repelieron una agresión, lo que la familia siempre negó.

Fue hasta el 18 de febrero del 2020 que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato resolvió que la privación de la vida derivó del “uso excesivo de la fuerza” por los agentes de las FSPE y emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y para la Fiscalía General del Estado.

La recomendación incluía un acuerdo de vista para el entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, para cumplir con la reparación integral del daño.

“No han cumplido…No ha habido ningún acercamiento del Gobierno del Estado con la familia para cumplir con la reparación del daño, esto incluye la indemnización, garantizar las medidas de no repetición, ofrecer disculpas públicas, no hay nada”.

“Desde un inicio la familia de Leo nunca recibió del Estado el trato como lo que son, víctimas, sino como una contraparte”, lamentó el abogado Juan José Padierna.

