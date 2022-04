Guanajuato.- Con una fotografía en la que muestra una gran sonrisa, la senadora guanajuatense Alejandra “Wera” Reynoso Sánchez anunció que este lunes fue su última quimioterapia contra el cáncer de mama que le diagnosticaron el año pasado.

“¡Hoy fue mi última quimio y estoy más que contenta! Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y acompañado. ¡Agárrense, que vengo más fuerte que nunca!”, publicó en sus redes sociales la senadora leonesa conocida como “La Wera Reynoso”.

El 9 de octubre del año pasado la senadora panista dio a conocer que le habían diagnosticado cáncer de mama y que ese era el motivo de sus ausencias en días previos.

“Mi ausencia de estos últimos días se debe a que me detectaron cáncer de mama, fui sometida a cirugías y, después de varios días en el hospital, hoy puedo decir que estoy bien. Estoy en casa, me siento fuerte y me siento lista para enfrentar lo que sigue.

“Este mes de octubre, mes de la sensibilidad de la lucha contra el cáncer se convirtió en un parteaguas para mi, porque se volvió el inicio de una nueva etapa de mi vida, en la que no solo lucharé por mi, sino que luchará también por todas aquellas mujeres que comparten esta batalla”, publicó en octubre pasado.

La primera semana de noviembre del año pasado, retomó sus actividades en el Senado de la República, las cuales no abandonó durante los demás meses que siguieron de tratamiento.

El anuncio de ayer de que había concluido su tratamiento de quimioterapias provocó cientos de reacciones en sus redes sociales.

Algunos de sus compañeros en el Senado, empresarios y militantes panistas le enviaron mensajes de apoyo por la fortaleza con la que ha enfrentado esta enfermedad.

“Esa es la actitud, mi querida @WeraReynoso Seguiremos construyendo acuerdos desde el

@senadomexicano”, le comentó Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación y actualmente senador por el PRI, publicó “¡Esas son muy buenas noticias, Wera! Un abrazo fuerte y los mejores deseos”.

