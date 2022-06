Celebran a maestro por sus 40 años como docente

Guanajuato.- En cama y vestido con una bata de hospital, el maestro Martín Ernesto Valtierra Alba, de 59 años, recibió en su casa y acompañado de su esposa y familiares la condecoración Maestro Altamirano, por 40 años de servicio docente.

Tras sufrir una caída el 10 de mayo, que le ocasionó una fractura de cadera, el maestro que labora en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato recibió en su domicilio en Guanajuato capital a personal de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), quienes le entregaron dicho reconocimiento.

"Cuando nos hacen llegar la invitación para el evento donde el Gobernador entregaría las preseas me comuniqué a la SEG, y les informé que mi esposo no iba a poder asistir por una situación de salud, ese día a él lo acababan de ingresar a cirugía de cadera. El evento fue el 17 de mayo.

Se comunicaron la siguiente semana para ver cuándo nosotros los podíamos recibir en nuestra casa para hacer la entrega de la medalla y acordaron pasar el 25 de mayo. Les agradezco mucho la atención y el gesto porque es algo que no se ve, el que hayan ido hasta nuestro domicilio", expresó Maricela Vargas Alvarado , esposa del maestro Martín.

ADEMÁS: Busca Gobierno de Guanajuato recuperar a 80 mil estudiantes

La orgullosa esposa y también docente describió a su compañero como un hombre que ha dedicado su vida a la educación, y compartió que a lo largo de 31 años de matrimonio también ha sido testigo del desarrollo profesional de su esposo.

En entrevista vía telefónica para AM, el destacado docente confesó que han sido días difíciles, pero dijo optimista que todavía le faltan dos semanas de recuperación, y expresó que este reconocimiento representa para él más que 40 años de trabajo.

Espero salir pronto de este incidente que tuve en este camino que es la vida. Este reconocimiento significa mucho porque de alguna manera podemos hablar de años de servicio y tantas cosas que vivimos como profesores, he tenido experiencias enriquecedoras en esta profesión que es muy noble. Y que me lo hayan entregado hasta mi domicilio es algo que valoro mucho y que no hay forma de agradecerlo más que con mi trabajo", mencionó.