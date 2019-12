Chabelita Sánchez comparte un rincón navideño

León.- Las fiestas decembrinas son la época favorita de Isabel Sánchez Pérez y eso le queda muy claro a quienes visitan su hogar que en esta temporada se convierte en un rincón navideño.

Más de 2 mil piezas integran su colección la cual comenzó como una tradición familiar desde hace 30 años, cuando convirtió la planta baja de su casa en un ‘museo’ de artículos alusivos que compró y otros que ha realizado con sus propias manos.

Para ella no se trata de una competencia, sino de un gusto personal que comparte desde hace muchos años con su esposo, sus tres hijos y hasta sus nietos, pues todos se involucran.

También lo comparte con quienes se quieren contagiar del espíritu navideño.

Cuando estaba chica no se acostumbraba a que se adornara y cuando me casé, empecé a agarrarle amor a esto y a comprar cosas para agregar y para que cada año se vea diferente”, platicó.

Tal es su gusto por la Navidad que comenzó a tomar clases de fieltro, luego de pintura, pirograbado y grabado.

Este año, desde principios de octubre, junto a su hija Brenda Ledesma comenzó a decorar, pues para mediados de noviembre tiene que estar todo listo.

Villas navideñas, muñecos de nieve, Santa Claus de diferentes tamaños, nochebuenas de distintos materiales, el árbol navideño para los regalos del intercambio y muy importante, el nacimiento que les recuerda la razón de ser de la Navidad, son parte de esta colección.

A mí me encanta todo esto y hasta la presión se me sube de la emoción. Lo que más me gusta de la Navidad es adornar y estar en familia, con mis hijos, mis nietos porque somos una familia pequeña y es un momento especial para nosotros”, contó.