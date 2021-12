Cinco días duró programa de Penélope Menchaca; dicen que hubo abuso sexual a Damaris Rojas

Cinco días después del tan anunciado programa 'El Poder del Amor', TV Azteca lo sacó del aire repentinamente y dejó a los espectadores en duda y con la curiosidad de saber porqué.

Pero los rumores 'se complicaron' y ahora se dice que el programa conducido por Penélope Menchaca fue cortado por una agresión sexual.

Se rumora que Damaris Rojas, quien se hizo famosa por el programa Enamorándonos, fue atacada sexualmente por uno de los participantes de 'El Poder del Amor', Elías Quezada.

La examorosa tuvo una cita con él como parte de la emisión, y el público vio cómo frente a las cámaras ambos se dieron varios besos.

Como se relata en Radio Fórmula, Damaris coincidió con Elías en uno de los pasillos de la televisora que no cuentan con cámaras de seguridad. Quezada le habría exigido un beso a Rojas, quien se habría negado.

Ante la reacción de Damaris, se dice que él la empujó a la pared, la insultó y le tocó sus partes íntimas.

La famosa habría logrado escapar del agresor pero no quiso denunciar los actos pues 'él sería de los concursantes más favorecidos por la producción de Acun Medya'.

"No la pasé muy bien, es lo único que puedo decir por el momento"

Hace unos días apenas Azteca Uno anunció el estreno de “El poder del amor”, un reality show que llegó a su pantalla el lunes 4 de febrero pasado a las nueve de la noche y que salió del aire una semana después de su estreno. Alberto Ciurana, jefe de contenidos, confirmó el fracaso del reality.

“Lo que pasó es que la televisión es así, funcionan o no funcionan los proyectos. Lamentablemente a la audiencia no le agradó y es la que manda, la televisión hoy es tan dinámica y democrática que la gente tiene acceso inmediato a aceptar o no un contenido, nos marcó la pauta y yo tomé la decisión de que el programa terminara el viernes, lo que sigue”