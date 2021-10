León, Guanajuato.- En el estado de Guanajuato no hay prisa para que el 100% de estudiantes regresen todos los días a clases presenciales, como era antes de la pandemia de COVID-19.

Habrá que esperar a que no sólo el semáforo esté en verde sino que realmente las condiciones epidemiológicas, y sobre todo el avance de la vacunación, nos permita tener una mayor garantía de que no habrá un riesgo mayor, no hay riesgo cero eso lo sabemos, pero no vamos a arriesgar a estudiantes y maestros por tener una prisa mayúscula”, declaró el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza.