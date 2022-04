Clausuran 3 chatarreras por vender cobre robado de Telmex

Guanajuato.- El Instituto Nacional de Recicladores (Inare) confirmó que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato clausuró tres chatarreras donde se comercializaba cobre robado a Telmex, y advirtió que seguirán los operativos.

El delegado del Inare, Ángel Mora García, fue claro al señalar que los establecimientos que fueron intervenidos por la Fiscalía no están afiliados al Inare y que a través diversos medios se les ha advertido que no compren producto robado, no solo de Telmex, sino también de la CFE y de Sapal.

El Inare no apoyará, ni protegerá a ningún reciclador que compre robado, aun y cuando sean socios. Nosotros no defenderemos a delincuentes, más si se les ha estado advirtiendo que no compren robado”.

ADEMÁS: Buscan para que León no se quede sin agua, organizan Techstars Startup Weekend Día Cero

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Apuntó que en todas las delegaciones del Inare se está llevando una campaña de concientización y de alerta para que no compren cobre robado; es una campaña nacional contra el robo de cable de Telmex y la CFE, por ello no se compra cobre que proceda de esas compañías”, señaló Mora García.

Exhorta a los recicladores a no fomentar el robo, ni los ataques a las vías de comunicación.

Por el bien de todos: No robe, no transformen, ni comercialicen cobre robado”, añadió.

Se confirmó que uno de los negocios clausurados por la Fiscalía es “Recicladora García”, que se localiza en el Bulevar Atotonilco 3280, en la colonia 10 de Mayo; la otra es “Recicladora Erasmo”, ubicada en Torres Landa sin número, cerca del Rastro TIF; la tercera es una recicladora ubicada en bulevar Delta No. 1348, esquina con la calle Jerez de Jalón, Valle de Jerez.

ADEMÁS: En Altacia habrá un puesto de vacunación contra COVID, de viernes a domingo

Mora García dijo que están dispuestos a colaborar con la Fiscalía a fin de frenar el robo de cobro de estas compañías de comunicación de Sapal.

Subrayó que las clausuras se hicieron en base a investigaciones de la Fiscalía por denuncias presentadas, pues hay negocios que han sido reincidentes, como el que se localiza en el bulevar Atotonilco.

DSS