León, Guanajuato.- La Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) dio a conocer que entre enero y agosto del 2020 se atendieron en Guanajuato un total de 3 mil 337 quejas contra instituciones financieras.

Los cargos no reconocidos en cajeros automáticos aumentaron un 42.3%, siendo León el municipio donde más denuncias se presentaron.

Aclara la Condusef que en general hubo una disminución en quejas o cornoterias en el 2020 en relación al 2019, pero fue a causa de la pandemia, pues durante meses las oficinas estuvieron cerradas y solo se podía recibir quejas en línea o por internet.

“Gran parte de esta disminución fue el reflejo de la contingencia provocada por el COVID, acentuándose más a finales de marzo del 2020, debido a la suspensión personalizada en las Unidades de Atención a Usuarios (UAU), que se abrieron a partir de agosto en forma presencial”.

El delegado de Condusef en Guanajuato, Helder Nahum, informó que las principales causas de estas inconformidades fueron: consumos no reconocidos (418), créditos no reconocidos en el historial crediticio (261), actualización de historial crediticio no realizada (222).

Otras de las causas fueron la negativa a cumplir con la conclusión anticipada establecida en el contrato (218) y la negativa en el pago de la indemnización (214).

El funcionario destacó que se destaca la causa de transferencia electrónica no reconocida, la cual pasó de 85 asuntos a 173, lo que representa un incremento de un 103%, de enero a agosto del 2020 en relación al 2019.

En cuanto a las quejas de personas adultas mayores, en la empresa Trans Unión de México, disminuyeron un 83.5% al pasar de 91 a 15 asuntos en dicho periodo, en tanto que en Bancomer también bajaron un 60.2% al pasar de 103 a 41.

La Condusef informó que los productos más reclamados en los 46 municipios de Guanajuato fueron: tarjetas de crédito, reporte de crédito especial, tarjetas de débito y daños a automóviles, que representan el 57.2% de las 3 mil 337 quejas.

En el rubro de presuntos fraudes o pagos no reconocidos en los cajeros automáticos se dio un incremento de un 42.3% en el 2020 en relación al 2019.

Helder Nahum informó que de las 3 mil 337 controversias en el 2020 el 9.8% fueron presentadas por adultos mayores, lo que significó un decremento de un 0.7%, respecto al 2019.

León fue el municipio donde más quejas se presentaron, con el 60.3% de las controversias, seguido de Irapuato con el 6.4% y Celaya con el 4.0%.

Controversias (quejas) de enero a agosto de 2020:

Municipio 2019 2020 Variación %

León 5,320 2,036 -61.7

Irapuato 436 215 -52.9

Celaya 347 135 -61.1

Guanajuato 233 101 -56.7

Salamanca 178 88 -50,6

Las causas de más quejas y denuncias en 2020:

Causas 2019 2020 Variación %

Tarjetas de crédito 1,436 821 -42.8

Reporte crédito especial 1,816 512 -71.8

Tarjetas de débito 952 380 -60.1

Daños a automóviles 345 218 -37.8

Créditos a adultos mayores 237 200 -15.6

Cuentas de ahorro 198 183 -7-6

Cajero automáticos 97 138 +42.3

Controversias más frecuentes por sector:

Sector 2019 2020 Variación %

Instituciones de banca múltiple 3,586 2,019 -43.7

Soc. de Información crediticia 1,820 513 -71.8

Aseguradoras 726 342 -52.9

Sofom E.N.R 499 248 -50.3

Afores 439 156 -64.5

Sofom ER 184 61 -66.8

Otros 110 38 -65.5

Los bancos con más quejas;

Institución 2019 2020 Variación %

BBVA Bancomer 767 417 -45.6

Banamex 740 399 -46.1

Santander 461 340 -26-2

Banca M. del Norte 579 338-41.6

Fuente: Condusef

LALC