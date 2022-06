León, Guanajuato.- “No podemos subir iniciativas por subirlas, por ganar reflectores”, expresó Luis Ernesto Ayala, coordinador de los diputados locales del PAN, en el Foro Regional de Evaluación Legislativa y Políticas Públicas.

Recordó que la pandemia vino a cambiar la vida de los guanajuatenses, “por eso debemos dar tiros de precisión legislativos”, advirtió.

En el mismo evento, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, habló en el mismo sentido: “No hay nada peor que un Congreso prolífico. No hay nada peor. Y no hay nada peor que los legisladores que meten un tema que saben que no tiene futuro, pero que da la sensación de que está trabajando.

Preocúpense cuando vean un Congreso prolífico. Cuando vemos a un legislador que asiste a todas las sesiones, pero es profundamente ineficaz”, señaló.

En lugar de eso, recomendó a los asistentes al foro que los legisladores deben de interesarse por cumplir con las otras funciones fundamentales de un Congreso: fiscalizar los recursos públicos, pero sobre todo por regular al Poder Ejecutivo.

'No nos debe asustar la crítica, el debate'

En su intervención, Luis Ernesto Ayala agregó que hay temas fundamentales como la mejora regulatoria, que puede incidir en la economía. Por lo que consideró que los legisladores deben de ser autocríticos y ver si están avanzando en esa materia.