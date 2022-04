León, Guanajuato.- La senadora por Morena, Martha Lucía Mícher Camarena y su esposo, el diputado David Martínez Mendizábal, llegaron a la casilla 3055 ubicada en la Secundaria General No. 22, en la colonia Paseos del Molino, a emitir su voto para la Consulta de Revocación de Mandato.

A las 10:30 de la mañana, Martha Lucía Mícher Camarena emitió su voto y dijo sentirse contenta porque han tenido muy buena respuesta de la gente.

La senadora por Morena dijo que hasta el momento todo va bien, reportó que en San Miguel de Allende tienen un retraso debido a que los funcionarios de casilla no se habían presentado aún.

Vamos bien, hay algunos problemas con San Miguel de Allende, no han llegado algunos funcionarios del INE, también en otro municipio están declarando que no pueden votar porque está este problema, pero nosotros estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido de la ciudadanía, para llegar a votar y a participar", comentó la legisladora.

Sostuvo que independientemente de la postura que se tenga, este ejercicio se ha estado trabajando durante 30 años y resaltó que es la primera consulta constitucional que ha sido aprobada y por ende la gente le dirá al Presidente Andrés Manuel López Obrador, si se va o se queda.

"Esto la izquierda mexicana lo ha estado proponiendo desde hace muchos años, además no es un tema del Presidente, es un tema de la soberanía, del pueblo poder que emana del pueblo y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución, me parece que es una oportunidad extraordinaria para ejercer nuestro poder ciudadano, políticos electorales y para que la voluntad del pueblo sea la que realmente mandé en nuestro país", mencionó Mícher Camarena.

Revocación de Mandato: AMLO ha hecho un gran trabajo

Manifestó que está convencida que durante estos tres años del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha realizado un gran trabajo y aseguró que seguirán otros tres años más dando buenos resultados para el país.

La senadora señaló que después de este ejercicio realizado por la ciudadanía, vendrá un análisis del Senado sobre las acciones que han estado haciendo bien y la que hay que mejorar.

La legisladora hizo referencia a los casos que han hecho los antiguos gobernadores ante la construcción de la barda para una refinería que no se terminó de edificar, enfatizó que por parte del gobierno de López Obrador, se han realizado obras importantes como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y sueldos decentes para la gente.

Por último puntualizó "viene nuestra reforma eléctrica que es muy importante, vienen nombramientos muy importantes en el Senado. Por nuestra parte, de nuestra agenda feminista, viene el Sistema Nacional de Cuidados que es extraordinario, las reformas en materia de salud sexual y reproductiva. Vienen una serie de nombramientos para mí de verdad muy importantes, magistrados electorales, magistradas electorales y las reformas que está proponiendo el Presidente que también ya las analizaremos", finalizó.

