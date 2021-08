Guanajuato.- Desde que asumió el cargo de Director General de Transporte del Estado, el panista Jorge Fernando Valencia Gallo empezó a pedir dinero para otorgar permisos de taxis ejecutivos.

Primero fueron 50 mil pesos, luego 100 mil y Valencia, militante del PAN desde 2012, llegó hasta 650 mil pesos por seis permisos para taxis ejecutivos y dos verdes tradicionales.

Ex director de Tránsito ‘transó’ permisos para taxis desde primer día en cargo

Todos los permisos fueron de San Miguel de Allende y las peticiones las hizo Manuel Mendieta Tovar, representante de la Coalición de Operadores de Taxi, A.C., de ese municipio.

Mendieta entregó todo el dinero destinado a Valencia Gallo y aseguró que fue un total de 2 millones 200 mil pesos.

La mayor parte de la entrega del dinero se concretó a través de un amigo de Jorge Valencia: Jonathan Montoya Zamora, a quien conocía desde hace 10 años porque fue empleado en un bar de su propiedad.

Montoya fungió como enlace entre Manuel Mendieta y el entonces funcionario público.

Todo esto quedó evidenciado en la audiencia judicial en que vincularon a proceso a Valencia Gallo el 6 de julio pasado por el presunto delito de cohecho, por la supuesta entrega de seis permisos para el funcionamiento irregular de seis taxis ejecutivos a cambio de la suma mencionada.

AM dio a conocer el 14 de agosto la vinculación a proceso del ex funcionario panista, de la cual no habían informado las autoridades.