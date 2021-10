Critican panistas registro de jóvenes al RFC; acusan persecución fiscal

Guanajuato.- El PAN insiste en que obligar a los que cumplan la mayoría de edad a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una amenaza para los jóvenes.

El coordinador de diputados federales por Guanajuato, Jorge Arturo Espadas Galván y el legislador leonés Fernando Torres Graciano, criticaron la Miscelánea Fiscal 2022 aprobada en la Cámara de Diputados y pendiente aún en el Senado.

Uno de los temas que coincidieron más preocupan, es obligar a todos los jóvenes a estar en un padrón de contribuyentes, aunque no sean formalmente contribuyentes.

Jorge Espadas explicó que se logró eliminar la pretensión de una sanción administrativa pero no la obligación de registrarse, lo que considera una “agresión”.

“El golpe está dado. No hay sanción administrativa pero te puede llegar lo penal por evasión. El que no es contribuyente no debe estar en un registro de contribuyentes, es ilógico y grave. Es una persecución a los jóvenes, ¿qué pretenden? Tener un control”, dijo.

“Hay que impulsar una cultura de emprendedurismo y sólo el que sea contribuyente registrarlo, pero obligar a todos a un registro no tiene razón de ser salvo desde la óptica de tener una persecusión fiscal y un control sobre toda la población”, acusó.

Fernando Torres coincidió que buscan tener un control de información de toda la población.

Si no genera ingresos no tiene sentido. ¿Por qué tener los datos?”.

Lamentan limitación de donativos

Otra de las medidas aprobadas en la Cámara que lamentaron es que se limiten las deducciones por donativos de particulares a organizaciones de la sociedad civil.

“En el discurso el Presidente habla de los pobres pero, con estas acciones, afectan a los que menos tienen. Las organizaciones sociales atienden a los más vulnerables y al no tener posibilidad de donativos se les van a caer sus ingresos y no podrán seguir dando la misma atención (en cobertura y servicios)”, dijo Torres Graciano.

Puso el ejemplo de instituciones como “La Búsqueda”, en León, que tienen un trabajo de resultado probado en el tratamiento y rescate de jóvenes en adicciones.

Ingresos sobreestimados

Jorge Espadas apuntó que el ingreso estimado para el 2022 es de 7 billones 88 mil millones de pesos, pero no hay un estudio que respalde que se podrán obtener. En los años anteriores no se alcanzó el pronóstico y eso afectará el destino del gasto.

Los panistas criticaron que en San Lázaro el Partido Verde haya dado la mayoría a Morena y aliados para aprobarlo. En el Senado la 4T también tiene la mayoría.

Derivado de la crisis económica por el impacto de la pandemia “en casi todos los países existen incentivos fiscales, aquí ninguno fue autorizado”, criticó Espadas.

Lo que sigue ahora es la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 -con fecha límite de aprobación el 15 de noviembre-, e insistirán, apuntaron los panistas, en más recursos para Estados y municipios para atender prioridades como salud, seguridad pública, infraestructura, reactivación económica.

MCMH

