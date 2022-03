León, Guanajuato.- El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, llamó a los fieles católicos a participar en el rito de imposición de cenizas desde el hogar, para evitar aglomeraciones en los templos.

Debido a la contingencia se recomienda no salir de casa. En caso que no contemos con ningún elemento sacramental se recomienda únicamente hacer la celebración de la Palabra, con una o varias lecturas, tomando en cuenta el ambiente penitencial de la Cuaresma.

La “bendición e imposición de la ceniza puede hacerse también sin misa”, añadió el Arzobispo.

Si la imposición de la ceniza se hace en familia se recomienda al papá asistir a su parroquia, si es posible, para poder obtener un poco de ceniza y hacer el rito en casa.

Si no contamos con ceniza, podemos obtenerla de una palma bendita que se haya bendecido un Domingo de Ramos o podemos utilizar hojas de un misal mensual que ya no se utilice. Pero no la podemos reemplazar por agua bendita”, dijo Monseñor.