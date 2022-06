Culpan a ‘neoliberalismo’ de malas condiciones en clínica de ISSSTE en León

Celaya, Guanajuato.- Luego de que se dieran a conocer las carencias con las que opera la Clínica del ISSSTE en León, la subdelegada Médica del ISSSTE en Guanajuato, Magdalena Rosales, señaló que se deben atender sus necesidades, ya que se requiere de una buena administración para salir adelante, además de que se han hecho recorridos para mejorar y ofrecer la atención que la derechohabiencia se merece.

“Estamos trabajando en todas, había dentro de las políticas anteriores, que no les gustan que llamamos neoliberalismo pero sí es, además de no haber inversión para las unidades de la salud pública, además había tremenda mala organización, ¿cómo destrozamos una empresa? Administrándola mal, con eso la quebramos. Había una tremenda mala administración en las unidades, en este momento estamos trabajando para que la administración de los hospitales sean más efectivas y eficientes”, declaró la subdelegada médica.

‘Hay recursos, lo que se necesita es moverlos’

Resaltó que cada unidad tiene un presupuesto anual, que puede o no tener subejercicio y cuando ella tomó cargo en febrero del presente año, se enteró que la unidad de Celaya tuvo un subejercicio de 4 millones de pesos.

“Yo pensé, ¿cómo es posible que se haya perdido ese dinero y no se ejerció? No puede ser, nos tenemos que gastar hasta el último peso y si no alcanza pedir más, pero si hay una mala administración, solamente: ‘No hay, no hay, no hay’. Pero sí hay, lo que pasa es que debemos administrarlo y lo que se está haciendo ahorita es que cada mes no haya subejercicio”, puntualizó.

Reiteró que la administración es parte fundamental, que el dinero se mueva en favor de las unidades y resolver lo que haga falta.

Por lo que van a presionar de buena manera para que el trabajo sea más efectivo.

“Hace unos días salió una nota, de León, y efectivamente, necesita agilizar la administración porque hay recursos, lo que se necesita es moverlo más rápidamente, hay una buena dirección y el deterioro de esa unidad, yo les digo que parece un centro comercial: es muy bonito, pero es muy grande y eso implica una mayor cantidad de recursos y (la necesidad de que) tenga un mantenimiento adecuado”, declaró.

Comentó que las necesidades de la Unidad de León son muy variadas, además de ser una unidad compleja pues aparte es hospitalaria y pertenece al Hospital Regional de León, con una cantidad de pacientes de oncología muy grande, y movimientos de pacientes, hemodialisis y quirófanos, mismos que no están funcionando.

“Si es una de las edades con mayor esfuerzo y mayor financiamiento que tenemos que dar”, finalizó.

