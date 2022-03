León, Guanajuato.- "Es algo que siempre quise lograr y estoy muy feliz de poder representar a México, es un gran honor", expresó Cynthia Naely López Estrada, estudiante de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato capital, quien participará en la 11th European Girls' Mathematical Olympiad en Budapest, Hungría.

La joven de 16 años, y que cursa el cuarto semestre de preparatoria, confesó que sus papás le enseñaron muchas cosas desde temprana edad, incluidas las matemáticas, por lo que a ellos atribuyó su gusto por esta ciencia.

"Pues, en realidad casi desde que puedo recordar me gustan las matemáticas. Así que en realidad no creo que haya llegado a descubrir que se me hacían fáciles, más bien, me di cuenta de que a mis compañeros no les gustaban", compartió.

Cynthia Naely participó en la Olimpiada Nacional de Matemáticas donde fue seleccionada para participar en la delegación que representará a México en la 11va. Olimpiada Europea de Matemáticas del 6 al 12 de abril en Budapest, Hungría.

"Después de la Olimpiada Nacional seleccionan a algunos de los medallistas que tendrán la oportunidad de representar a México en las diversas olimpiadas internacionales de matemáticas, para la European Girls' Mathematical Olympiad se llevaron a cabo 3 entrenamientos nacionales y un total de 9 exámenes", platicó.

La guanajuatense recordó que desde sexto grado de primaria comenzó a participar en concursos de matemáticas, su primera participación fue en el 2017 en olimpiadas estatales de matemáticas e informática para niños de primaria.

"Creo que me enteré por mis papás también, ellos me invitaron y yo dije: pues vamos a intentar, se oye divertido", compartió.

Hasta antes de la pandemia, Cynthia Naely acudía a entrenamientos al Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) los fines de semana, ahora la preparación para participar en cualquier olimpiada es a través de entrenamientos virtuales.

"Durante la pandemia y hasta el momento, todos los entrenamientos han sido de manera virtual y también trabajo fuera de los entrenamientos con los demás olímpicos, casi siempre resolviendo problemas o buscando cosas nuevas para aprender y mejorar", contó.

La European Girls' Mathematical Olympiad se divide en dos días, cada día se realizará un examen con 3 problemas y tiene una duración de 4 horas y media, generalmente los problemas son de teoría de números, combinatoria, geometría o álgebra y los competidores deben redactar la solución del problema paso por paso.

Obtener una medalla, conocer nuevas personas y lugares y hacer cosas divertidas es lo que anhela Cynthia de esta competencia internacional.

"Me llena de mucho orgullo poder representar a mi país en una olimpiada internacional, que, desde que supe que existían, fue algo que siempre quise llegar a lograr y también me reconforta saber que después del esfuerzo, tiempo y a veces incluso sacrificios que tuve que hacer finalmente pude llegar al final del túnel, a la meta final, expresó.

