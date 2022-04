DIF y CECyTEG buscan promover Crianza Positiva para prevenir adicciones en menores

Guanajuato.- Para contribuir al desarrollo de competencias y habilidades parentales que permitan mejorar la interacción entre padres de familia y sus hijos y con ello promover la salud mental infantil, el CECyTE Guanajuato y el DIF Estatal firmaron hoy el convenio de colaboración Alianza GUIA en materia de Crianza Positiva.

Con esta alianza se pretende capacitar a más de 80 psicólogos que colaboran en los 56 planteles CECyTE Guanajuato distribuidos en 40 municipios y de esta manera replicar las herramientas de crianza positiva en padres, madres y cuidadores de más de 44 mil estudiantes del CECyTE.

"Ese es el ejército que necesitamos, no más policías sino padres comprometidos con herramientas de crianza positiva", apuntó Esther Angélica Medina Rivero, directora del CECyTE Guanajuato.

La capacitación que los padres de familia y cuidadores reciben a través de esta guía en crianza positiva se basa en conocer y aprender a responder los sentimientos, pensamientos y reacciones de los niños y adolescentes según su etapa de desarrollo y en promover y reforzar los vínculos afectivos en la familia.

Así como en ofrecer a la niña, niño y adolescente un ambiente seguro y estable; resolver problemas de manera positiva sin recurrir a castigos físicos, gritos, amenazas o insultos.

También se basa en construir sobre las fortalezas de la familia, ayudando a la madre y/o al padre a identificar sus recursos y a desarrollar la capacidad de reflexión sobre su experiencia con el niño o adolescente.

Medina Rivero destacó que ante muchos contextos sociales que hoy no favorecen al país, los padres de familia necesitan orientación para saber cómo educar a sus hijos y evitar que realicen conductas de riesgo.

Sin el apoyo de los padres de familia no vamos a poder porque no sabemos de la puerta para fuera qué está pasando y a veces al interior del plantel no sabemos qué está pasando, por lo que para mí firmar este convenio de colaboración nos cambia la vida.