Da un giro a su vida para vencer al cáncer

León.- “Sin espacio para el cáncer”, es el título del libro de Yoanna Berrondo cáncer couch, quien compartió su historia de vida en las instalaciones del auditorio Antonio María Lozano, de la Universidad De La Salle Bajío.

Fue diagnosticada con cáncer de cerebro en 2010, año en el que recibió radiaciones y quimioterapias; posteriormente, en 2012, tuvo una regresión, la cual fue un parteaguas en su vida, ya que los médicos, después de la operación, solo le dieron 5 años más antes de recaer.

Yo también quería hacer algo al respecto y pregunté qué podía hacer por mi parte a lo que ellos me dijeron que, no había nada, más que no consumiera azúcar en exceso ya que era un factor importante”, comentó.