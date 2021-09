Dan último adiós a Don Guadalupe Muñoz Muñoz, fundador de Carnicerías Chuy

León, Guanajuato.- Las exequias de don José Guadalupe Muñoz Muñoz, fundador de Carnicerías Chuy, serán a las 6 de la tarde de hoy en el templo de Santa Teresita del Niño Jesús.

LEE TAMBIÉN: Fallece a los 90 años Guadalupe Muñoz, fundador de Carnicerías Chuy

A partir del jueves 16 de septiembre iniciará el novenario en el templo de Santa Teresita del Niño Jesús, ubicado en la calle República de Chile 114, en la colonia Bellavista. Las misas serán a las 8 de la noche.

Familiares agradecieron las muestras de afecto y cariño hacia Don Lupe, fundador de las Carnicerías Chuy, por lo que era muy conocido en diversos centros de abasto de León, como el Descargue Estrella, la Central de Abastos y algunos mercados públicos.

No hay palabras para decir todo lo que me dio mi padre y el legado que me dejó tan grande y maravilloso en mi corazón, duele de tal manera que es inexplicable”, dijo su hija Fabiola Muñoz Castellanos.