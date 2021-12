Declaran desierta licitación de medicinas para hospitales estatales de Guanajuato por irregularidades

Guanajuato.- La licitación para la compra de medicinas para el sistema de Salud del Estado de Guanajuato se declaró desierta. Tres empresas fueron desechadas, pero ahora podría hacerse una invitación directa.

Las tres postulantes fueron Farmacia de Genéricos S.A. de C.V., Pharmajal Servicios Integrales Farmaceuticos S.A de C.V. y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V.; esta última fue la que tuvo este servicio a su cargo durante ocho años consecutivos.

El motivo del rechazo fueron irregularidades en sus propuestas para proveer de medicina a los hospitales y unidades de salud estatales, desde inconsistencias en sus documentos, hasta la falta de registros sanitarios de los productos que ofrecían.

La empresa con más observaciones fue Farmacia de Genéricos S.A. de C.V., que tuvo 12 observaciones como no presentar sus procedimientos normalizados de operación de farmacias, no presentar los registros sanitarios de material de curación que se le solicitaba o no presentar su más reciente declaración provisional de Impuesto Sobre la Renta.

En el caso de Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. los motivos fueron la falta de documentos requeridos en la convocatoria como una propuesta económica o documentación fiscal de 2020.

Pharmajal Servicios Integrales Farmaceuticos S.A de C.V. no presentó algunos de los permisos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que se le requirieron, ni los documentos que acreditan su experiencia en este tipo de servicio, además de que sus costos excedieron a los establecidos en estándares nacionales.

Al ser desechadas las tres propuestas de esta licitación para “adquisición de medicamentos, material de curación y servicio y dispensación de los mismos en modalidad de stock”, que comprende del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022, se declaró desierta.

Pero el propio documento señala que el comité determinó llevar a cabo la compra sin sujetarse al procedimiento de licitación, sino mediante una invitación directa que se emitirá posteriormente.

