Guanajuato.- A finales de marzo, la Fiscalía General del Estado anunció que con el objetivo de centralizar el Servicio Médico Forense, las necropsias de los fallecidos por suicidios, percances viales, hechos dolosos o accidentes, se realizarán en el nuevo Edificio de Servicios de Investigación Científica, ubicados en las instalaciones de Cervera, en Guanajuato capital.

El cambio está por concluir. Los edificios de Irapuato y Celaya están ya cerrados y en León solamente quedan cinco cuerpos a la espera de que se decida su suerte. Serán los últimos de miles de cadáveres de víctimas, analizados en instalaciones que hoy, en el abandono o casi, lucen todavía más tétricas. Miles de historias de dolor quedarán en el pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Alargan dolor de familiares de presuntas víctimas, viajan hasta Guanajuato capital

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El lúgubre edificio del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado en León cerró para siempre su sala mortuoria y la puerta de acceso de cadáveres.

“El cierre es entre comillado porque aún están pendientes cinco cadáveres en la morgue del Semefo, pero ya no se reciben cadáveres, todos se están canalizando al nuevo Edificio de Servicios de Investigación Científica, localizado en la comunidad de Cervera, en Guanajuato capital”, señala uno de los agentes ministeriales que están de guardia en esta Semana Santa.

Las puertas de acceso a Semefo León aún están abiertas, pero es sólo en el área administrativa donde están concentrando todo el archivo que había y de paso dando orientación a familiares de personas desaparecidas que llegan a preguntar.

Tras una serie de filtros, pasando por la puerta principal de acceso, por la Fiscalía, por el área de estacionamiento de Tránsito Municipal y por un camino polvoriento, que más bien parece brecha, se llega a las instalaciones de lo que fue el Semefo.

A un paso de cerrar las instalaciones .

A un paso de cerrar las instalaciones.

“Ya dejó de operar aquí en León. Para la búsqueda de personas desaparecidas o identificación de los cadáveres que hay, tiene que ir a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas”, señala una de las encargadas de la recepción.

La puerta de acceso de cadáveres está “sellada” con plásticos; ya no hay paso a las salas de refrigeración y se asegura que en una semana más el lugar estará cerrado por completo.

En la sala de recepción se respira el miedo; una energía sale del fondo del edificio, ahí donde se encuentran aún los cadáveres que esperan también dejar estas instalaciones.

Juan Francisco N. no sabía del cambio y en la semana fue a buscar a un familiar.

“Pensé que aquí me podrían dar información, pero ahora tendré que ir hasta Guanajuato, lo que me representa más gasto. Me cobró el taxi del Coecillo hasta aquí 200 pesos y ahora de regreso me iré en camión; más gasto hasta Guanajuato, no entiendo”, señaló Juan Francisco.

Queda de guardia una ambulancia en Semefo de Irapuato

Desde hace aproximadamente un mes, el Servicio Médico Forense (Semefo) de Irapuato dejó de realizar necropsias en sus instalaciones. Sin embargo, el personal administrativo todavía trabaja en el lugar.

En el viejo edificio del Semefo, ubicado sobre la calle privada Vasco de Quiroga, a un costado del Cereso Irapuato, todavía labora el personal del lugar, aunque algunos de sus integrantes se encontraban de vacaciones de Semana Santa.

AM supo que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios continuará su trabajo en la ciudad y que la sede del Semefo será aprovechada, aunque no se sabe cómo todavía.

El abandono ya puede notarse en Irapuato. Foto: Julián Pérez Trejo.

Todas las ambulancias del Semefo fueron canalizadas al edificio de Investigación Científica, en Guanajuato capital, sólo una de ellas con su respectivo conductor, permanecerán de guardia por el momento en Irapuato, para lo que se llegue a ofrecer.

Este inmueble fue inaugurado en abril de 2000 por el entonces gobernador del estado, Ramón Martín Huerta. Luego de 22 años de funcionamiento, sin remodelaciones, el exterior del inmueble luce dañado y el paso del tiempo se refleja en sus paredes.

En aquel entonces, el edificio se inauguró con una cámara frigorífica con 12 planchas para atender el mismo número de cuerpos. Hoy, con el incremento de la población -y de la violencia- la demanda ha crecido para la Fiscalía de la Región B, que abarca los municipios de: Irapuato, Salamanca, Pueblo Nuevo, Huanímaro, Abasolo, Pénjamo, Cuerámaro, Valle de Santiago, Silao, Jaral del Progreso y Romita.

Con cadena y candado en Semefo Celaya

Con cadena y candado pueden verse ya cerradas las que fueran las instalaciones del Servicio Médico Forense en Celaya.

En un recorrido se pudo observar que las instalaciones ubicadas sobre el camino a Estrada se encuentran en abandono.

Al interior sólo se observó estacionada una camioneta o ambulancia móvil de autopsias.

Las puertas se encontraban cerradas y las ventanas tapadas con cortinas y persianas.

De acuerdo con Carlos, quien desde hace más de 30 años es funerario, esta nueva mecánica de tener que ir hasta la capital para recoger los cuerpos es insegura y más peligrosa, tanto para ellos que brindan los servicios como para los mismos familiares.

Una camioneta o ambulancia móvil de autopsias queda en el lugar. Foto: Benjamín Medina.

“Honestamente no hay un incremento, es muy poco, un servicio normalmente te abarca 50 kilómetros, hasta Guanajuato son pasados los 80 kilómetros, es más que nada la seguridad para el funerario y para las familias que tienen que acudir hasta allá. Aparte te dicen una hora y te tardan hasta 5 o 6 horas más en darte el cuerpo”, comentó Carlos.

Un servicio básico de ataúd y servicio de velación en Celaya puede costar desde 14 mil hasta los 20 mil pesos.

Más allá del costo, Carlos piensa que el Gobierno tuvo que haber analizado.

“Celaya está cerca pero hay municipios lejanos o comunidades que están entre cerros, zonas muy deshabitadas y lejanas que es donde quizá si le puede pegar lo económico a esa gente”.

Las nuevas instalaciones en Guanajuato capital

En marzo, la Fiscalía General del Estado anunció la puesta en marcha del Servicio Médico Forense Centralizado, “operado por especialistas que encabezan sus procesos de manera eficiente y certera.

El flamante aspecto de la sede del servicio forense centralizado contrasta con lo queda de las que funcionaron durante tantos años.

En este edificio se centralizan los servicios forenses, a fin de fortalecer y optimizar el flujo de información y el proceso de análisis y procesamiento científico de todo tipo de indicios que pudieran estar relacionadas con algún hecho delictivo, acortando los tiempos de respuesta y contando con mayor control y organización de la información forense, trabajando un esquema de 24/7, todos los días. del año”.

AM