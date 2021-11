Demanda guanajuatense a AMLO por falta de medicamentos contra cáncer

Guanajuato.- La guanajuatense Hortensia Soria Martínez denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a funcionarios federales ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que no recibió el tratamiento adecuado para el cáncer de colon en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), en León.

En el programa que conduce Ciro Gómez Leyva, en Imagen Televisión, este jueves se difundió el caso de la mujer de 52 años, quien radica en Guanajuato capital y llegó anteayer a la sede de la FGR en la Ciudad de México a presentar la denuncia contra AMLO y funcionarios del gobierno federal.

Es un caso de negligencia médica, me dan dos quimioterapias y posteriormente me las suspendieron y después me dicen que no hay quimioterapia, no hay quimioterapia, mientras el cáncer sigue avanzando”, declaró.

La paciente facilitó a AM la denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela; el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer; el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y/o quien o quienes resulten responsables.

Los posibles delitos que acusa son discriminación y responsabilidad profesional.

En la denuncia acusa que la negligencia médica la tiene al borde la muerte.

“El médico me ocultó información, me hizo muchas tomografías, estudios, jamás me dijo que el cáncer había avanzado. Me acabo de enterar a finales de junio, principios de julio, que tenía metástasis en hígado, colon, ingle, pulmón, intestinos”, dijo.

“Me quedan unos meses de vida, no lo acepto. Me dice el médico que no hay una oportunidad y decido no ir a morirme a mi casa. La decisión es venir y luchar”.

¿Qué dicen los doctores?

En entrevista para AM sobre este caso, el doctor Jonathan Bueno Rosario, jefe del Servicio de Hemato-Oncología del HRAEB, consideró que “hay una mala comprensión de la enfermedad de la paciente desde el inicio”.

Explica que la mujer llegó referida por el sector Salud del Estado a finales del 2019 con un cáncer de colon metastásico que afectaba ya más del 60% del total de hígado. Y de inmediato se le atendió.

Anotó que se le brindó el tratamiento normal de quimioterapia durante seis meses.

“Pero la paciente tenía ya en sus últimos ciclos de tratamiento de la quimioterapia mala tolerancia al tratamiento, con alteraciones de la células de la sangre, que tuvo que desencadenar en suspensión del medicamento y continuar vigilancia, que es algo aceptado luego de fase activa”.

