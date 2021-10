León, Guanajuato.- A través de la red social TikTok una mujer transgénero leonesa denunció un supuesto acto de discriminación de una empresa, su petición de ayuda se ha viralizado en la plataforma.

Desde el pasado 12 de octubre ‘Ale’ subió un video a su cuenta de TikTok en el que denuncia que fue despedida injustificadamente de la empresa donde trabaja, “me dejaron sin ni un sólo peso, no me dieron ninguna explicación”.

Me acaban de echar de la empresa donde yo trabajaba, me despidieron, me corrieron sin darme ni un monto, ni una cifra del dinero que me corresponde, ni dándome nada de días donde me puedan dar mi dinero”, expuso.

El video ya tiene más de 32 mil reproducciones y más de 2 mil comentarios donde muchos usuarios le han mostrado su apoyo.

‘Ale’ contó que en su despido trató de saber que le correspondía como trabajadora despedida pero, “sólo me recalcaban que lo viera con conciliación si yo quería”.

Además narró: “varias veces me llevaron a discriminar por mi identidad de género, diciéndome que no me iban a tratar como una mujer hasta que yo les compruebe que era una mujer trayéndoles las recetas de mi endocrinólogo”.

Me gustaría que este video se hiciera viral, pero que llegue a la persona adecuada que pueda ayudarme, porque en estos momentos estoy sola, no sé qué hacer, no sé a quién pedirle ayuda”.

Además destacó que cuando la sacaron de las instalaciones de la empresa ubicada en el Parque Colinas de León le condicionaron su salida a cambio de que entregara su credencial de elector y su credencial de la empresa.

Regidora del ayuntamiento ya busca a ‘Ale’, transgénero leonesa

La regidora Lucía Verdín Limón, regidora del Ayuntamiento de León y activista de la comunidad LGBT+, confirmó que ya está tratando de encontrar a la denunciantes de este video para brindarle apoyo y seguimiento a su caso, sin embargo, no la ha contactado aún.

La regidora fue etiquetada en la publicación original al igual que su compañero de partido político, el excandidato a la presidencia Juan Pablo Delgado Miranda.

AM

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos