Denuncian corrupción en FGR de Guanajuato; señalan abogados cobro de ‘moches’

Guanajuato.- El abogado Edmundo Iván Lozano Serna acusa corrupción en la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato.

El presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, lo respalda.

El señalamiento es que hay cobros indebidos, fuera de la ley, presuntos moches. Estos por un servicio jurídico, por los trámites procesales que deben ser gratuitos.

Cuando alguien acude a la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, por una detención, un inmueble inmovilizado, algún vehículo que está a disposición, todo tiene un costo, la justicia tiene un costo, todo tiene un precio”.

“Por ejemplo, para que te devuelvan un vehículo la tarifa que imponen es de 100 mil pesos; para acudir a un procedimiento abreviado cobran 150 mil por persona”.

“Si quieres levantar el aseguramiento de un inmueble no baja de 100 mil pesos”, sostuvo el abogado Edmundo Iván Lozano, en entrevista para AM.

Edmundo Lozano apunta que además piden que el dinero que se les entregue en efectivo.

“Si dicen que miento, los espero en los tribunales. Que demuestren su patrimonio”.

Rechaza señalamientos encargado de despacho

Sobre la acusación, el Encargado de Despacho de la Fiscalía, David Carmona Álvarez, respondió con una postura por escrito:

“La Delegación Guanajuato de la Fiscalía General de la República rechaza categóricamente cualquier manifestación de corrupción y sobre todo, actos contrarios a la legalidad. Se señala que la FGR cuenta con diversos controles internos y externos, tanto de supervisión como de medición de la calidad en el servicio, indicadores de resultados y transparencia para la sociedad.

“Cualquier persona que se considere víctima u ofendido de algún ilícito, tiene el derecho y obligación para formular la denuncia respectiva a fin de que ésta sea atendida por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos o área legalmente competente”, apunta.

Y pone a disposición de los quejosos el número telefónico 5553461544 y el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx.

‘Sí se da el dinero, el asunto se agiliza’

El abogado Edmundo Iván Lozano denunció una red de corrupción tejida en la Delegación de la FGR en Guanajuato, que tiene como Encargado de Despacho a David Carmona Álvarez, quien baja las indicaciones a través de los dos fiscales en jefe, quienes a su vez manejan a varios fiscales que son los que integran las carpetas de investigación.

“Cualquier trámite legal en la Delegación FGR tiene un costo, quiénes son los que piden ese dinero, los fiscales en jefe, la licenciada Alejandra Fócil y el licenciado César Omar Casillas, por órdenes de su superior, el licenciado David Carmona.

“Tenemos de dos: si se da el dinero el asunto se agiliza y hay una respuesta jurídica inmediata, si uno no da el dinero, como lo hacemos en mi despacho, ponen todas las trabas, los obstáculos, negativas, para no hacer ellos su trabajo”, apuntó Lozano en entrevista con AM.

El abogado puso como ejemplo que hay un vehículo desde hace más de tres meses que está a disposición de la FGR y no lo quieren devolver argumentando que el SAT no les ha validado la factura, cuando es un trámite a verificar en la plataforma.

También apuntó que tiene cuatro meses pidiendo un procedimiento abreviado para dos detenidos (una pareja que tiene una bebé de 8 meses, entran a su domicilio por supuestamente motos robadas, no había, pero supuestamente sí narcóticos).

“Y no nos la dan, es más ni responden no obstante que lo hemos pedido por escrito, porque finalmente el mensaje es paguen, si pagan, se los damos”, anotó.

Lo anterior nunca le ha sucedido ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

‘Es insostenible’

El socio del despacho Zamora Lozano & Asociados expuso que por estos hechos presentó una denuncia en oficinas centrales de la FGR y hace un mes estuvieron de la Visitaduría General pero todo está igual, “no hicieron nada, siguen cobrando”.

Desde enero de 2020 dejó Alfredo Montes Mejía la Delegación de la FGR y quedó como Encargado de Despacho el jalisciense David Eugenio Carmona Álvarez.

“Esperábamos que llegara gente nueva, con voluntad de hacer las cosas bien, de agilizar los procesos penales a los justiciables, están peor porque ahora no sólo son los obstáculos jurídicos que de por sí existen, ahora es el costo que imponen”, dijo.

Agregó que entiende que otros abogados teman hacerlo público, pero consideró que ya es hora.

Esto ya es insostenible, ya no puede seguir así. Es un tema realmente grave”, citó.

Estos cobros se imponen si hay o no elementos para procesar a los detenidos.

“Que el estado de derecho impere. Si es un criminal hagan las cosas bien, si no, también”, demandó el abogado con 16 años de experiencia en litigio penal federal.

Que ya se vaya: Marcelino Trejo

Jorge Marcelino Ortiz, del Colegio de Abogados del Estado, se sumó a la denuncia.

“Hemos recibido muchas quejas de compañeros en el sentido de que hay una corrupción impresionante en la Delegación de la Fiscalía General de la República para lo cual hemos pedido a las autoridades superiores que pongan un alto ya a este nivel de corrupción que hay, efectivamente para todo te piden dinero.

“Y exigimos un cambio de inmediato del Delegado Encargado del Despacho quien es el que pone el desorden en los agentes del Ministerio Público federales”, urgió.

