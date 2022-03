Buscadoras denuncian agresiones de otros colectivos de búsqueda

León, Guananajuato.- Algunas de las buscadoras de personas desaparecidas exigieron que se establezcan reglas de convivencia entre los colectivos en las búsquedas en campo, ya que denunciaron que han sufrido agresiones por parte de otros colectivos.

Este viernes, integrantes de 14 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se reunieron con Diputados locales de Guanajuato, donde además cuestionaron la presencia de activistas por los Derechos Humanos que no tienen familiares desaparecidos en las búsquedas.

Aunque en la reunión no especificaron el nombre de ningún activista, en entrevista con AM una de ellas señaló a dos integrantes de la Plataforma por la Paz: Raymundo Sandoval y Fabrizio Lorusso.

En cuanto a las acusaciones de agresiones, una de ellas señaló directamente a dos integrantes de los otros colectivos de búsqueda que no estuvieron presentes en la reunión: una de nombre Karla, de la que dijo desconocer su apellido, y Patricia Barrón, miembro de un colectivo de búsqueda de Irapuato, a quienes señaló de acosarla y agredirla.

Juana Marisol Esquivel Castro, del colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones pidió: “Que nos traten con respeto y delicadeza. Estamos muertas en vida. (...) No venimos como activistas. Hasta me queda grande el nombre de activista. Se me hace injusto que vengan a hablar como activistas.

“Si quieren vivir del gobierno adelante, pero que paguen sus propios traslados. ¿Por qué hablo del activismo? Porque ellos quieren ser más y vivir del gobierno”, afirmó.

María Concepción Sierra Enríquez, del colectivo Luz y Justicia, expresó: “Lamentablemente hemos tenido problemas con las mismas compañeras, no tenemos porqué ser enemigas, si somos compañeras del mismo dolor.

“No sé si se pudiera hacer un decálogo de convivencia en las búsquedas, porque cuando se encuentra un cuerpo, no es posible que no seamos empáticas con su dolor, ser empáticas con una madre que encontró a su hijo, porque es muy duro”.

Margarita Conejo agregó: “Las que tenemos que representar a las familias somos nosotras, no las activistas, porque a nosotros no se nos paga, a ellos sí se les paga. Nosotros no tenemos un botón de seguridad, ¿por qué ellos sí tienen un botón de seguridad? Las víctimas somos las familias, nadie más.

También pidió la sana convivencia, “porque cuando uno va las búsquedas, empiezan las indirectas (de otros colectivos de búsqueda)”..

María Elena Rodríguez Vega, del colectivo “¿Dónde están?” de Acámbaro, manifestó que urgen reglamentos de convivencia de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en los que debe de haber un apartado donde la palabra colectivo no se desvirtúe, porque todos van hacia el mismo objetivo.

Alma Lilia Tapia Nájera, del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, acusó a dos buscadoras llamadas Karla y Ana, de quienes no supo sus apellidos, de habera acosado e incluso haberla hecho sentir amenazada.

“Son unas personas que ahora me acosan mucho. Yo he tenido problemas con ellas, que nos echan personas a mi casa. Al grado de que una de ellas estando en campo me persigue y yo me defendí, agarré un fierro. Karla que es grandota y yo chiquita. Yo ya no soporto, no aguanto el hostigamiento de esas personas, no sé cómo se me cuelan”.

“Karla llevaba a una persona que se llama Paty Barrón, esa persona me ha dicho dos veces ‘quisiera verte hecha cachitos' y yo le dije, ‘aguas, no se te vaya a revirar’”, acusó.

