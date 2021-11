Guanajuato sufre crisis forense por aumento de desaparecidos

Guanajuato.- En Guanajuato hay un alto número de desapariciones no denunciadas, que casi iguala el número de las que sí tienen una denuncia y además hay una crisis forense que no se reconoce por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esto lo detallan integrantes de Plataforma por la Paz y la Justicia en un informe que entregaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su visita a Guanajuato.

El documento de 25 páginas retoma el panorama de la desaparición en la entidad, cifras y actores, habla sobre los patrones del fenómeno, denuncia la existencia de una crisis forense y emite conclusiones.

LEE TAMBIÉN: Desaparecidos en Guanajuato: Identifican a 30 personas halladas en fosas

La plataforma estimó que, para 2017 Guanajuato, el porcentaje de delitos que no fueron denunciados o que no derivaron en una carpeta de investigación fue de 92%. Considerando este dato y el número más actualizado de personas desaparecidas que es de 2 mil 619 de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la cifra negra sería de 2 mil 400 casos más.

Es decir que las estimaciones de la plataforma y los colectivos de búsqueda de personas en Guanajuato indican que el número de desapariciones podrían ser del doble de lo que se reconoce oficialmente.

“Cabe señalar, además, que hay una cifra negra importante, aunque difícil de estimar con exactitud, relativa a las desapariciones, ya que tenemos información de los colectivos de que son muchas las familias que no denuncian por miedo, amenaza, desconocimiento u hostilidad de las autoridades”, señala el documento.

Sobre este mismo asunto, los activistas señalan que las cifras de la Comisión Nacional Búsqueda discrepan de las que entrega la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a través de su Unidad de Acceso a la Información.

Según la Fiscalía del Estado tiene una tasa de localización del 97.41% sobre un total de 21 mil 418 investigaciones abiertas por la desaparición de personas desde 2020 y hasta octubre de 2021, lo que significaría que en Guanajuato sólo habría 554 personas desaparecidas en la entidad.

“El dato no es realista, y es mucho menor al de fuentes federales y al que transmite la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que contabiliza mil 131 personas desaparecidas en Guanajuato, tan sólo entre junio de 2020 y el 31/10/2021….no disponemos de una versión pública local del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas y no hay forma de corroborar ulteriormente los datos”, lamentan.

Fiscalía no lo reconoce

La plataforma denunció al comité su preocupación sobre la existencia de una crisis forense que no ha sido reconocida por la Fiscalía General del Estado, ya que hasta octubre de 2020 no había reconocido la existencia de fosas clandestinas.

LEE TAMBIÉN: Realizan homenaje a víctimas halladas en fosa en Salvatierra; construirán memorial en su honor

Y es que detallaron que la FGE ha reconocido también que 516 cuerpos inhumados no han sido identificados en el panteón forense o ministerial que opera desde octubre de 2020 y además desde enero de 2012 al 2020 tiene registro de la inhumación de 825 cadáveres no identificados en fosas comunes (panteones municipales).

“De la mano de la escalada de homicidios dolosos y culposos en la entidad, cuyas cifras y clasificaciones también han suscitado controversias, han aumentado exponencialmente las desapariciones y los hallazgos de fosas clandestinas, fenómenos que han demostrado vincularse recíprocamente, dando cuenta, así, de la sistematicidad y generalización de la violencia en general, pero sobre todo de un patrón de graves violaciones a derechos humanos y particularmente, de desapariciones forzadas”, indicaron.

Sostuvieron también que la preocupación manifestada por los colectivos es que no hay datos de períodos anteriores, ni se conoce por cierto la situación en términos de registro digital, muestras de ADN y archivos básicos de estos cuerpos para su cotejo e identificación.

“Han sido constantes, numerosas y repetidas las denuncias de casos de retrasos injustificados y dilaciones en la entrega de los cuerpos por parte de los Servicios Médicos Forenses a sus familiares, que los han buscado durante meses para, finalmente, llegar a saber que desde poco después de su desaparición ya se encontraban en alguna instalación y no fueron notificados.

LEE TAMBIÉN: Guanajuato, segundo lugar con más cuerpos sin identificar en 2020: INEGI

MCMH

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos