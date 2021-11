Salamanca, Guanajuato.- Aproximadamente un contigente de 100 personas participaron hoy en una marcha pacífica para recordar el primer año de la integración del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

La marcha fue integrada en su mayoría por mujeres acompañadas de pequeños quienes desde varios años viven o vivieron la desaparición de sus hijos, esposos, hermanas o padres.

La calle Ébano, precisamente frente al estadio de fútbol Sección 24, fue el punto de reunión del grupo de manifestantes que mostraban las fotos de cada uno de los desaparecidos; aproximadamente eran 35 personas en fotografías.

La marcha caminó por la calle Zaragoza, Andador Revolución y finalmente hasta el Santuario del Señor del Hospital.

Se trató del primer año de la integración de la agrupación formada por familiares de personas desaparecidas quienes han solicitado la ayuda de la población y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para localizar a quienes algún día salieron de sus hogares, no regresaron y nadie sabe dónde se encuentren, si vivos o fallecidos.

Nosotros no le hicimos daño a la sociedad, lo que hayan hecho nuestros familiares, no sabemos dónde se están, qué pasó, ni que hicieron, nosotros lo que queremos es traerlos a nuestras casas para despedirnos de ellos y llevarlos a un lugar digno “, dijo una de las asistentes, quien no encuentra a su hijo”.