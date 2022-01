Pénjamo, Guanajuato.- A dos años de su desaparición, la hermana de Blanca Estela Cervantes Flores dedicó una carta a su hermana, con la esperanza de que algún día pueda volver a encontrarse con ella.

El pasado sábado 23 de enero del 2020, Blanca Estela abordó un autobús desde Pénjamo hacia el municipio de Irapuato. Desde entonces su familia, amigos y conocidos no saben nada de ella.

Hermana denuncia indiferencia de las autoridades

Aún con esperanza de poder encontrar a Estela con vida, su hermana le escribió y dedicó una carta, en donde además detalla cómo fue su proceso y acercamiento con las autoridades desde el primer instante en que su hermana fue reportada como desaparecida.

“Acudí al Ministerio Público a interponer tu denuncia y lo primero que me dijeron es que tenía que esperar 72 horas para darte como no localizada, que posiblemente andabas por ahí de parranda. Me llene de mucha impotencia.

“Hermana hoy se cumplen dos años de tu ausencia, jamás me imaginé que iban a pasar mucho tiempo sin saber de ti.

¿Sabes? Cuando tú desapareciste te pudimos encontrar a tiempo pero por la falta de compromiso por parte de los autoridades competentes es que hasta el día de hoy no has sido localizada.

Aún recuerdo ese 23 de enero del 2020 cuando tú ya no regresaste, y te celular no sonó más. Acudí al Ministerio Público a interponer tu denuncia ante ministerio público y lo primero que me dijeron es que tenía que esperar 72 horas para darte como no localizada, que posiblemente andabas por ahí de parranda. Me llené de mucha impotencia ver cómo es nuestro sistema.

Sin embargo yo me empecé a mover. Publique tu foto en todos los medios posibles, cuando vi que no había resultados y que no avanzaba, anduve mucho tiempo caminando sola y buscándote, al transcurrir el tiempo y no miraba nada en concreto, comencé a buscar un colectivo.

El 8 de febrero del 2020 me uní a un colectivo ahí me di cuenta que había muchas familias que al igual que yo estaban pasando por lo mismo. Nunca he tenido miedo de buscarte, he andado en Fiscalía, en Semefos, marchas. en lugares que jamás imaginé que un día pisaría.

He estado capacitándome en la Ley General de Personas Desaparecidas, he tomado cursos de antropología forense. He tomado escuela de liderazgo participación y democracia. No ha sido nada fácil emprender este camino y más cuando hay personas que ponen obstáculos en esta lucha; sin embargo, siempre tengo en mi mente tu nombre y tú rostro.

En octubre funde una página de personas desaparecidas de Pénjamo, lo cual lo inicie para subir información tuya pero al pasar el tiempo me di cuenta que en nuestro municipio había más personas que tenían a un familiar desaparecido y que tenían miedo a buscar.

Nadie levantaba la voz, un desaparecido era olvidado por todos e incluso por sus familiares.

Me di a las tarea de contactar a cada de sus familias y ayudarles en lo que estuviera a mi alcance. A muchas de ellas les he ayudado a poner la denuncia por desaparicion. Ayudar a otras personas me ha dado un poco en mi dolor.

Hoy estás cumpliendo dos años y siento mucha impotencia al no haber cumplido con mi promesa de encontrarte”, concluye la carta.

