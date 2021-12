CDMX.- Con enojo y decepcionados regresaron a Guanajuato los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se negara a atenderlos en reunión y solo pudieran entregar un documento con promesas de una próxima reunión.

Nailea Carreño Ortiz, representante del colectivo “Una Promesa Por Cumplir”, comentó que regresaba a Irapuato con gran tristeza ya que no tuvieron la respuesta que esperaban.

“Sí se tuvo reuniones, pero igual son compromisos que pueden llevarse meses y entonces sí de verdad no se logró el objetivo. Esperemos pensar en otra estrategia para lograr algo más grande”, expresó.

La joven comentó que piensan regresar en caso de que los compromisos a los que llegaron no se cumplan y esperan que la próxima ocasión se sumen más colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

“Me llevo (de la visita a Palacio Nacional) enojo, porque no hay empatía. Lo mismo de siempre: la revictimización de las víctimas, ahora sí que casi casi nos atienden para que no estemos ahí molestando, no es porque les nazca o porque quieran, sino por el compromiso de que no estemos ahí molestando en sus instalaciones”, declaró.

Colectivos de búsqueda de desaparecidos a AMLO: ‘Vamos a volver’

Por su parte, Bibiana Mendoza Negrete, integrante de “Hasta Encontrarte”, mencionó retirarse de CDMX enojada porque no los recibió el presidente, que era la persona con la que buscaban reunirse.

“Realmente la idea era hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos indigna mucho que no se haya sentado a hablar con nosotros, que siga en su negativa de que en su sexenio no ha pasado nada, cuando las víctimas hemos visto que hay desaparecidos de 2018, que son de su sexenio”, refirió.

Señaló que AMLO es responsable de los desaparecidos en Guanajuato y México, porque la cifra sigue creciendo todos los días, por lo que regresarán a manifestarse.

“Sí vamos a volver, si algo saben quienes nos conocen es que somos unas víctimas necias, que nos aferramos a la justicia por nuestros familiares desaparecidos, fue difícil conseguir el dinero para venir a Ciudad de México, pero no imposible, por lo que nos van a volver a ver acá”, concluyó.

