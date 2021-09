Guanajuato.- “México pone un alto a la criminalización de las mujeres por abortar, ya no habrá pena para el aborto”, declaró en redes sociales la senadora por Morena, Malú Mícher, quien celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que por primera vez en su historia declaró inconstitucional la penalización del aborto voluntario. En su mensaje, enfatizó su agradecimiento con el feminismo por dicha causa.

A través de su cuenta de Twitter, la leonesa dijo que “fue un poema escuchar a las y los ministros durante la sesión realizada hoy para resolver la despenalización del aborto” y, al igual que Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, destacó que hoy es un día histórico para las mujeres mexicanas.

"Hoy es un día histórico para todas nosotras, para las niñas, las adolescentes y para las mujeres que en algún momento han pensado en interrumpir su embarazo. Estamos frente a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde ha terminado la criminilización, la penalización, es decir que no habrá pena en este país por interrumpir tu embarazo (...)

Ha sido un poema escuchar a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia defender nuestro derecho a decidir, citar los tratados, hablar de la educación y la información sexual que tanta falta le hace a nuestra niñez, adolescentes y a todas las mujeres en este país", afirmó en un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter.

Subrayó que por fin los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se sentaron sobre la mesa dando paso a que finalmente las mujeres tengan derecho a decidir sobre su maternidad de forma libre y voluntaria, lo que también hace vigente al artículo 4 de la Constitución que establece que toda persona tiene derecho a decidir libre, responsable e informadamente sobre el número y espaciamiento de hijos.

"¡Felicidades! Es un día histórico y celebremos por el derecho de las mujeres a decidir porque todos los códigos penales que castigan a las mujeres en el país se vienen abajo y ya no habrá pena para el aborto", apuntó.

Por su parte, Antares Vázquez Alatorre, también senadora por Morena, señaló que tras esta decisión de la Suprema Corte, las autoridades guanajuatenses “tienen que abrir la mente y salir de una visión retrógada en el tema de los derechos de las mujeres”.

"Se tiene que hacer un esfuerzo importante en materia de derechos reproductivos de las mujeres que no es nada más el aborto, hay muchos otros que no se han querido ni siquiera discutir por la derecha de este país y en Guanajuato esos temas son prohibidos.

Es increíble que no se decidan cosas que tienen que ver con los derechos reproductivos de las mujeres. Se ha dado una discusión falsa de si estás a favor o no del aborto, yo en lo personal estoy en contra, no creo que pueda haber alguien que esté a favor de abortar, pero eso tiene que ser una decisión de las mujeres", opinó.

‘La vida no se debate, se defiende’

“La vida no se debate, se defiende”, manifestó la panista Ana Esquivel Arrona, diputada federal del distrito 06 de León, al señalar que la Suprema Corte debe velar por la protección y defensa de los derechos humanos.

"Y más por los que no pueden defenderse, en ese sentido el Estado debe promover políticas públicas encaminadas a la prevención y educación reproductiva. Siempre las mujeres hemos luchado por ser visibles y empoderadas en todos los entornos pero no considero sea un hecho histórico decidir sobre la vida de un nuevo ser que ya es desde su Concepción tiene derecho a existir", finalizó.

La senadora por el PAN, Alejandra Reynoso compartió en su perfil de Twitter que independientemente de la reciente noticia y como siempre lo ha hecho seguirá defendiendo con dignidad y solidaridad las dos vidas.

"Tenemos la obligación y el compromiso de proteger la vida del más indefenso en todo momento, de quien está por nacer #MéxicoEsProvida", escribió.

