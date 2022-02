Limpian Seguridad Pública de Manuel Doblado y despiden a todos los policías

Manuel Doblado, Guanajuato - Todos los policías municipales fueron dados de baja esta mañana y las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato tomaron el control.

El despido masivo se realizó luego del ‘Operativo Trueno’ donde intervinieron las Fuerzas Estatales y desarmaron a los agentes municipales.

Esta mañana el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció la intervención de las Fuerzas Estatales en el municipio de Manuel Doblado.

Los agentes estatales entraron al municipio y desarmaron a todos los policías y les quitaron los teléfonos celulares.

El personal jurídico de Presidencia Municipal les informó que a partir de hoy quedarían despedidos del cargo que ocupaban en la dirección de Seguridad Pública del municipio.

Los policías están inconformes ante las bajas y piden garantía en sus derechos, así como el pago completo de su finiquito.



El turno saliente que iba a su descanso, al llegar ya los habían desarmado los elementos de Fuerzas del Estado, solicitándonos la entrega de celulares, todo es por el Operativo Trueno que se realiza por dentro de los 40 y tantos compromisos del Estado y municipio. No nos hostigaron, no físicamente, pero sí psicológicamente y mentalmente y al término de eso nos solicitaron que pasáramos a una oficina habilitada donde se encontraba la señorita de presidencia, de Jurídico, manifestando que estábamos siendo despedidos por órdenes de la señora presidenta Blanca Preciado, ahorita no ha dado la cara y si quisiéramos saber el motivo de esto y que no violenten nuestros derechos”, dijo un exoficial que habló en representación de sus compañeros.