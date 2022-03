Ibero León publica el recuerdo de Nadia con un libro homenaje

Con el deseo de honrar su memoria y exigir justicia por el asesinato de Nadia Verónica Rodríguez ocurrido el pasado 8 de marzo del 2020, la Universidad Iberoamericana León editó el libro Cartas a Nadia. Memorias para la resiliencia.

Dicha publicación reúne 27 cartas dirigidas a la joven que fue estudiante de la Ibero León, fueron escritas por familiares, amigas, compañeras y compañeros de estudios.

Conformado de 115 páginas, el libro comienza con una presentación escrita por Alexander Paul Zatyrka Pacheco, SJ, rector de la Universidad Iberoamericana León y continúa con la primera carta firmada por la mamá de Nadia.

A través de estas cartas, la Ibero León quiso hacer lo que Nadia pidió: quedarse con lo mejor de ella, recordarla, seguir peleando por la justicia para recuperar la esperanza, amar la vida, alzar la voz y no callar.

Si algún día soy yo, quédense con la mejor imagen de mí, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré. Si algún día soy yo, sepan que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento, que disfruté mi vida, que reí y bailé hasta cansarme; que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada; que realmente pensaba que el mundo podía cambiar". #UnDíaSinNosotras #9deMarzoIberoLeon