Pese al rechazo por ser mujer Dulce María destaca en la medicina en Guanajuato  

Mientras la atención estaba sobre las acusaciones de acoso y violencia de género para el director del Hospital Pediátrico de León que había sido removido, Dulce María Casillas García llegó a dirigir el lugar, aunque no fue fácil, pero está convencida de que su preparación hizo la diferencia.

En julio de 2021 la controversia envolvió a este hospital, apenas a seis años de su apertura. Acusaciones por acoso del titular a una trabajadora lo llevaron a su destitución y aunque la atención siguió sobre aquel caso, en su lugar, una mujer llegó a tomar el puesto y con ello afrontar un reto.

En entrevista para Periódico AM la ahora directora confesó que este contexto y sus consecuencias dentro del lugar le llegaron a hacer pensar en desistir, pero la confianza generada por su preparación le ayudaron a mantenerse.

De joven, Casillas García no pensaba ser médico, pero cuando tenía 17 años y estudiaba en la Preparatoria Oficial de Guanajuato capital, su intención era ser contadora, pero se empezó a percatar de que tenía facilidad en los temas de biología y química.

Decidió tomar su bachillerato químico biológico, llegó a concursos nacionales de química, en los que ganó un segundo lugar.

Como creía que me iba bien, pensé en ser químico, pero yo misma pensé: no, es muy fácil, me iré a algo más difícil, entonces saqué ficha para medicina”, dijo.

Así fue como se decidió por el camino de la medicina y después fue residente de pediatría.

Por ese motivo se especializó en neonatología, después hizo una maestría en administración de hospitales.

En su experiencia el panorama ha cambiado para las mujeres en el estudio de estas carreras.

Siempre he tenido las oportunidades, no se me han cerrado. Dentro de lo que cabe me ha ido bien”.