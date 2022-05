Lloran mamás hoy en su día al no saber de sus hijos; “preferiría no estar viva”

Guanajuato - Para las más de 75 madres buscadoras que pertenecen al colectivo Hasta Encontrarte, pasar un 10 de mayo sin sus hijos es muy doloroso, ya que recuerdan que el motivo por el que son madres no está con ellas, la mayoría de ellas prefiere salir a alzar la voz que estar en casa solas.

Bibiana Mendoza Negrete, vocera del colectivo, mencionó que existen alrededor de 10 mujeres que son madres y están desaparecidas y de mujeres que buscan a algún hijo o hija son aproximadamente 75.

El 10 de mayo es un día especial que las mamás del colectivo les duele mucho, ellas siempre se refieren que saben que este día la van a pasar mal, un día que no quieren que llegue porque ellas lo dicen, que no hay absolutamente nada que festejar, ellas ese día lo que refieren es que preferirían es ir a marchar o manifestarse o que ese día de regalo les dieran el volver a ver a sus hijos”, dijo.

Decenas de mamás en Guanajuato luchan todos los días por encontrar a sus hijos, ya sea vivos o muertos. FOTO: AM

Mencionó que desgraciadamente la situación que se vive es que faltan muchas personas por encontrar y muchas madres que puedan localizar a sus hijos, además de que una de las realidades cuando se encuentran es que no es con vida pues tienen bastante tiempo muertos o que estaban en Semefo, lo que hace que no se pueda acabar el sufrimiento de ellas.

Yo veo en ellas una esperanza de que las cosas cambien en Irapuato, en el estado de Guanajuato, porque ellas a la vez que luchan por ver a sus hijos o volverlos a abrazar, también luchan por un alto a la violencia en Guanajuato, también luchan por la no repetición, también luchan porque haya mejoras todos los días, creo que es una fecha que ellas las sufren, al igual que otras”, refirió.

“Preferiría no estar viva, que con una silla vacía”

Las mamás con hijos desaparecidos, hoy en su día piden de regalo encontrarlos. FOTO: archivo AM

La también buscadora, explicó que sabe que ellas preferirían no estar en estas fechas pues se lo han externado abiertamente, pues le han dicho “preferiría no estar viva, que con una mesa vacía o una silla vacía, sin saber si mi hijo come o duerme, si me lo mataron, cuánto me lo hicieron sufrir antes de hacerlo por el contexto que se está viendo en las fosas clandestinas”.

Comentó que sabe que el 10 de mayo es mucho más doloroso para ellas que otras festividades, puesto que es un día donde las mamás se reúnen con sus hijas o hijos y en su caso no es así.

Me han contado tantas historias de que van en la combi de sus trabajos o van al centro a comprar algo en estos días y ven a hijos caminando con flores, alegres que van dispuestos a llegar a su casa a hacer feliz a su mamá y ellas saben que van a sus casas a vivir un infierno de soledad, a vivir el sentimiento de culpa de que si tienen más hijos, les tienen que dar buena cara.

“Muchas veces la familia les dice ‘pues ya por hoy olvídate que tienes un hijo desaparecido, concéntrate en lo que tienes vivo’, pero no entienden esta parte que como madre, le gustaría tener a todos bien”, comentó.

Mendoza Negrete señaló que normalmente salen a marchar el 10 de mayo porque las mamás no quieren estar en casa, pues no quieren olvidar a sus desaparecidos, pues quieren seguir luchando.

Las madres de los colectivos han hecho hasta lo imposible para buscar a sus hijos o hijas, pues por error al principio realizan de todo para localizarlos, pues en más del 50% de mujeres del colectivo han sido víctimas de agresiones, ya sea en redes sociales donde les mandan mensajes donde las extorsionan o les hacen comentarios de que su hijo sufrirá las consecuencias o que ya los mataron y en tal lugar lo dejaron.

Las mamás han ido a estos lugares donde gente desconocida les dice que pueden estar sus hijos y al llegar ahí y saber que es mentira ese mensaje, es algo que padecen todos los días”, agregó.

Mamás se quedan sin trabajo por buscar a sus hijos

Explicó que las madres buscadoras también se enfrentan al alejamiento de sus familias y despidos de trabajos, porque si les dan cita en la Fiscalía, en las empresas no entienden que deben de ir para dar con su paradero de sus familiares.

Muchas de ellas se dedican ahora a vender cosas, a tratar de solventar sus gastos y también van perdiendo la familia, diría que el 90 % de las mujeres del colectivo ya están alejadas totalmente de la familia, a veces la familia tiene miedo de decir si sigues buscando a tu hijo o hija nos van a desaparecer a todos o tú vas a la búsqueda un día te van a reconocer que andas buscando y van a venir a matar a la familia, como que las empiezan a hacer un lado”, indicó.

Asimismo, dijo que hay reclamo por los hijos que quedan en casa, diciendo que quieren más al que desapareció y los dejan de lado, sin embargo no entienden que si ellos hubieran desaparecido, ellas harían lo mismo por ellos.

“El tener un hijo desaparecido es una agonía constante, una agonía diaria, las he visto derrumbarse, volverse a parar con fuerzas, pero también sé que son unas madres que nunca que se van a rendir y que un día tanto trabajo que están haciendo en Guanajuato van a traer resultado y van a encontrar a sus hijos.

No se les puede desear un feliz 10 de mayo porque yo sé que no lo van a obtener hasta que tengan a sus hijos en sus brazos, pero si se les desea mucha fuerza, mucha entereza y que sus pasos sigan con rumbo a no más injusticia y violencia en el estado de Guanajuato”, concluyó.

