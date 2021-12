León, Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que Morena está politizando los casos de las víctimas de Guanajuato, al llevar sus asuntos a instancias nacionales, como el Senado y la CNDH.

Esto, al ser interrogado respecto a que ayer, fue al Senado María José Velázquez Navarro, una víctima de violacion perpetrada presuntamente por el panista Jorge Romero Vázquez, acompañada por las dos senadoras de Morena en Guanajuato y más senadores de otros estados.

Y por separado, otras dos personas, una a la que le secuestraron a su esposo y su hijo, otra a quien le mataron a su marido y el caso no se ha podido resolver, presentaron su queja ante la CNDH.

María José Velázquez Navarro, el martes en el Senado con senadores de Morena. Foto: Cortesía de la senadora Malú Mícher.

Entrevistado hoy al respecto, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo expresó: “Ustedes no se dejen engañar, Morena está metiendo la mano en todos los temas políticos. Aquí se les atiende a todos, por parte de la Secretaría de Gobierno. Muchos no se han querido sentar con nosotros.

“Pero hay un interés político de Morena de desprestigiar a Guanajuato. No hablo de casos en particular, hablo de toda una estrategia a nivel nacional, lo hemos visto cuando vino el Presidente. Se les hace muy bonito y quieren venir a conquistar Guanajuato”.

Pero cuando se le preguntó quiénes de las víctimas no han querido sentarse con el Gobierno del Estado, aclaró que no dijo que no se han querido sentar, sino que la Secretaria de Gobierno se ha puesto a disposición de quien quiera sentarse con ellas, a veces quieren y a veces no. “Aquí están las puertas abiertas”.

Interrogado sobre si confía en que la Fiscalía de Guanajuato ha hecho un buen trabajo en el caso de Jorge Romero, el gobernador insistió en que es tema que respeta porque está en manos de otro Poder.

Diego Sinhue: Estudio sobre Fiscalía tiene errores

En otro tema, AM publicó hoy sobre la efectividad de la Fiscalía de Guanajuato, elaborada por la organización Impunidad Cero, que concluyó, entre otras cosas, que 9 de cada 10 homicidios quedan impunes. Y que su probabilidad de esclarecer un delito es de tres de cada 100.

Entrevistado al respecto, el Gobernador dijo que el estudio tiene un error, porque miden por años, cuando los asesinatos no se resuelven necesariamente en el mismo año en que se cometieron.

“Y si el año pasado hubo más de dos mil homicidios y se detuvo a 300 homicidas, luego piensan estas organizaciones que no se resolvieron todos los homicidios. Lo que pasa es que los homicidios cuando se resuelven no siguen esta lógica de año con año. Sino que se vienen resolviendo homicidios de hace dos o tres años”, explicó.

Agregó que otro error de los más comunes que cometen es creer que una persona mata sólo a una persona. Es decir, si hubo 3 mil homicidios y se detuvo a 2 mil homicidas, hay una impunidad de mil asesinatos, pero no es así.

Sino que explicó que hay multihomicidas, o muchos son sicarios y se dedican a ejecutar. Comentó que en ocasiones con asesinos detenidos se resuelven hasta 30 o 60 homicidios. Aunque también ocurre que muchos no se pueden comprobar.

Entonces son mediciones que tampoco hay que desdeñar, hay que observarlas, hay que leerlas en su contexto, pero yo confío en que tenemos una de las Fiscalías más eficientes del país.

