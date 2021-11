Advierte Diego Sinhue de medidas más estrictas para no vacunados contra el COVID

León, Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que se aplicarán medidas más estrictas a las personas que no se han vacunado contra el COVID, sobre todo a quienes que reciben apoyos del Gobierno estatal.

“Donde vamos a ponernos un poquito más estrictos, sobre todo en aquellos que reciben programas de gobierno, que tienen algún beneficio, pedirles que ya estén vacunados, ya no se vale decir: no me quiero vacunar, porque si me cuido a mí, cuido a todos”, dijo Diego Sinhue tras poner en marcha el programa de salud de Dr. Vagón.

Añadió que estarán trabajando de forma coordinada con la Secretaría de Salud y el Gobierno federal para vacunar a la mayor cantidad de gente posible.

Al respecto, el secretario de Salud en la entidad, Daniel Díaz Martínez, dijo que han detectado en tianguis, mercados y otras áreas públicas una gran cantidad de personas que se niegan a vacunarse contra el COVID, por lo que han determinado tomar medidas más estrictas.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, adelantó que se exigirá el comprobante de vacunación para recibir apoyos de los programas sociales. Foto: José Trinidad Méndez Valadez.

“Hemos ido al tianguis, a mercados, a comunidades, donde hemos encontrado a personas que no se han vacunado por la desidia, porque no estaban convencido, o por el motivo que haya sido; hay una nueva oportunidad, porque nos interesa que no tengamos un invierno con muchos pacientes hospitalizados por enfermedades respiratorias o decesos”.

El Secretario de Salud hizo un llamado a quienes no se hayan vacunado contra el COVID para que acudan a los centros de vacunación en el estado.

Estaremos viendo y exigiendo su comprobante de vacunación para programas sociales, estamos revisando, pero esto con el único fin de incentivar la vacunación, no ser limitativos, ni punitivos, ni faltar a los derechos humanos y de ciudadanos de ninguna persona.

Daniel Díaz aseguró que se ha cumplido la meta de vacunar a más del 80% de la población de Guanajuato.

“Seguiremos aplicando vacunas Sputnik para todas las personas que no hayan recibido ninguna dosis; estamos identificando a muchas personas que han sido omisas a la vacunación”, subrayó.

Hay 113 mil dosis de Sputnik V disponibles en Guanajuato

El funcionario estatal añadió que los ciudadanos ya no deben exigir determinada marca de vacuna anti COVID, ya que la única que se aplicará en el estado es la Sputnik V.

No deben de estar buscando una marca determinada de vacuna porque ya no habrá más primeras dosis de otras marcas; ya no habrá Pfizer, ni AstraZeneca, la única que vamos a seguir aplicando es la Sputnik.

Añadió que se cuentan con 113 mil dosis de la vacuna rusa. “Queremos invitar a las personas que por algún motivo no se hayan vacunado, decirle que es lo único que nos protege contra casos graves, hospitalizaciones, que nos intuben o la posibilidad de morir”.

LEE ADEMÁS: Hoy aplican la primera dosis de la vacuna anti COVID en Miguel Alemán, en León.

Añadió que sólo se está aplicando la vacuna Pfizer a los menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad y a aproximadamente 178 menores que se ampararon para recibir la vacuna anti COVID.

LALC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos